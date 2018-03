Infocenter U2/U5: Erweiterte Öffnungszeiten & Programm

Ab 26. März ist das Infocenter an vier Wochentagen und auch samstags geöffnet – Ombudsleute immer montags vor Ort.

Wien (OTS) - In der U-Bahn-Station Volkstheater erfahren Interessierte bereits seit November 2016 alles rund um Planung, Bau und Betrieb der neuen U-Bahn-Strecken. Rund 5.000 Interessierte haben das umfassende Informationsangebot seither genutzt. Jetzt wo der Baubeginn in großen Schritten näher rückt, werden die Öffnungszeiten von bisher zwei auf fünf Tage die Woche ausgeweitet. Auch an Vormittagen und am Samstag stehen künftig die Türen zum Infocenter offen. „Die Verlängerung der U2 Richtung Süden und die neue U5 werden unser U-Bahn-Netz noch leistungsfähiger machen und unsere Stadt nachhaltig verändern. Im Infocenter wollen wir die Wienerinnen und Wiener nicht nur umfassend informieren, sondern schon jetzt für ihre neuen Strecken begeistern“, so Öffi-Stadträtin Ulli Sima.

Jeden Montag Ombudsleute vor Ort

Auf über 700m² lädt die interaktive und multimediale Ausstellung zum eigenständigen Entdecken ein. Für spezielle Fragen wird ab 9. April immer montags von 15 bis 16 Uhr 30 auch ein Ombudsmann oder eine Ombudsfrau vor Ort sein. Die TechnikerInnen der Wiener Linien informieren aus erster Hand und werden auch während der Bauzeit für Fragen und Anliegen der AnrainerInnen da sein. „Wir haben rund 40 Jahre Erfahrung im U-Bahn-Bau und wissen deshalb auch, wie wichtig der direkte Kontakt zu unseren Fahrgästen und Anrainern ist. Rund 370.000 Menschen wohnen und arbeiten im Einzugsgebiet der neuen Strecken, da ist das Interesse natürlich enorm“, so Günter Steinbauer, Geschäftsführer der Wiener Linien.

U-Bahn-Bau ist Teamwork

Unzählige Magistratsabteilungen leisten einen zentralen Beitrag zum Gelingen. Auch sie werden künftig im Infocenter über ihren jeweiligen Fachbereich informieren und den Wienerinnen und Wienern einen Einblick in ihre Tätigkeiten geben – Von der allgemeinen Planung der Trasse (MA 18 - Stadtplanung- und Stadtentwicklung) über die Bodenuntersuchungen und Grundwassermessungen im Vorfeld (MA 29 - Brückenbau und Grundbau) bis hin zu den archäologisch interessanten Gebieten entlang der Strecke (Stadtarchäologie).

Neue Öffnungszeiten und aktuelles Programm

Ab 26. März hat das Infocenter immer montags und mittwochs von 15 bis 19 Uhr, dienstags und freitags von 9 bis 13 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr für die Wienerinnen und Wiener geöffnet.

Das aktuelle Programm finden Sie immer unter: www.wienerlinien.at/infocenter-u2u5

