Mitteilung von Herrn Pecik und RPR Privatstiftung betreffend S IMMO AG

Wien (OTS) - Österreichische Medien berichteten heute sinngemäß über einen vermeintlichen Aktienerwerb von Herrn René Benko an S IMMO AG und darüber, dass Herr Benko und Herr Pecik auf Grund dieses vermeintlichen Aktienerwerbs künftig auf 32 Prozent der Aktien an S IMMO AG kämen und damit das Sagen hätten. Dazu stellen Herr Ronny Pecik und die RPR Privatstiftung klar, dass Herr Pecik sowie die RPR Privatstiftung und deren Tochterunternehmen derzeit insgesamt direkt bzw. indirekt 21,86% der Aktien an der S IMMO AG halten, dass sie sich derzeit nicht in Verhandlungen über den Erwerb von weiteren Aktien an der S IMMO AG befinden und keinen Einfluss darauf haben, ob Herr Benko Aktien an S IMMO AG erwirbt. Auch für den Fall eines solchen Erwerbes hätten Herr Ronny Pecik, die RPR Privatstiftung und deren Tochterunternehmen keinen Einfluss auf die Stimmrechte an diesen von Herrn Benko erworbenen Aktien an S IMMO AG.

