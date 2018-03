Mitteilung: In Zusammenhang mit S IMMO AG

Wien (OTS) - Aufgrund medialer Berichterstattungen, wonach Herr René Benko „kurz davor [stehe], die S IMMO unter seine Kontrolle zu bringen“ und „Benko diesen Monat den Kauf eines zehnprozentigen Anteils an der S IMMO“ plane, stellen Familie Benko Privatstiftung, FN 209416 s, die SIGNA Holding GmbH, FN 191343 m, und Herr René Benko klar:

Weder Herr René Benko, noch Familie Benko Privatstiftung, noch SIGNA Holding GmbH, noch ihre Tochtergesellschaften halten aktuell Aktien an der S IMMO AG (FN 58358 x; ISIN AT0000652250). Zugunsten von SIGNA Holding GmbH bestehen Optionen auf Erwerb von in Summe 14.629.756 Aktien (entsprechend einer Beteiligung von 21,86 %) an der S IMMO AG. Ob diese Optionen ausgeübt werden, ist derzeit offen.

Ob SIGNA Holding GmbH Aktien an der S IMMO AG erwirbt, ist offen.

Es ist nicht beabsichtigt, unter Berücksichtigung der bereits gemeldeten Optionen von 21,86 % Aktien an der S IMMO AG zu erwerben, durch die eine Beteiligung von mehr als 30 % (kontrollierende Beteiligung iSd § 22 Übernahmegesetz) an der S IMMO AG überschritten würde. Allfällige Erwerbe würden daher auch nicht zur Herbeiführung von Tatsachen, die zur Stellung eines Angebotes iSd Übernahmegesetzes verpflichten, führen.



