VP-Gaggl: Familienbonus ist familienpolitischer Meilenstein!

Bundesregierung setzt Versprechen um und führt Familienbonus Plus ein. Wer arbeitet, soll wieder mehr zum Leben haben. Familien und Kinder profitieren

Klagenfurt (OTS) - "Der Familienbonus in der Höhe von 1.500 Euro pro Kind und Jahr gilt als Prestigeprojekt für 2018 und ist ein familienpolitischer Meilenstein für alle Kärntner Familien und Kinder. Schon 2019 wird die Entlastung der Eltern wirksam und verschafft für die Kinder wichtige finanzielle Freiräume. Wer arbeitet, dem soll künftig wieder mehr zum Leben bleiben", freut sich der VP-Familiensprecher Herbert Gaggl über die Einführung des Familienbonus Plus der Bundesregierung. Damit wird die Steuerlast weniger und die Senkung der Abgabenquote unter 40 Prozent umgesetzt. "Dieser wichtige Schritt in der Familienpolitik bedeutet für 700.000 Familien und 1,2 Millionen Kinder, eine Befreiung der Steuerlast von bis zu 1,5 Milliarden Euro. Das ist der richtige Ansatz, um das Land familienfreundlicher zu gestalten und kommende Generationen zu entlasten", erläutert Gaggl. Familien, die Einkommenssteuer zahlen, werden entweder zur Gänze von dieser Steuerlast befreit, oder es wirkt ein Steuerbonus von 1.500 Euro. "Das ist auch einfach und unbürokratisch gelöst. So kommt das Geld bei den Menschen an und versickert nicht in der Bürokratie. Einfach, schnell und günstig wird so das Familien-Budget entlastet", so Gaggl. Davon profitieren werden auch nichtsteuerzahlende Alleinerzieher und Familien mit Kindern über 18 Jahren, die Familienbeihilfe beziehen. "Besonders im ländlichen Raum ist die Stärkung der Familie als die kleinste Zelle unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens von oberster Priorität. Mit dem Familienbonus Plus wird eine wichtige Entlastung für alle Kärntner Familien umgesetzt. Familienfreundlichkeit ist längst nicht mehr nur eine Frage von sozialem Engagement, sondern sie ist von elementarer Bedeutung für den Wirtschafts-, Lebens- und Zukunftsstandort Kärnten", schließt Gaggl. (Schluss)

