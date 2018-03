Mosele's Alm-Wellnessen

Bad St. Leonhard / Perchtoldsdorf (OTS) - Der Frühling kommt mit leisen Sohlen – aber er kommt!

Das 4* Wellness- und Seminarhotel Moselebauer hat für das persönliche Frühlingserwachen ein perfektes Wochenend-Packages geschnürt. Der Alltag mit all seinen Stressfaktoren bleibt zuhause, Körper, Geist und Seele finden in der gesunden Kärntner Bergluft Ausgeglichenheit und Erholung. Freuen Sie sich auf die ersten Sonnenstrahlen und finden Sie pure Entspannung im angenehm warmen Wasser der Pools und bei sanften Aufgüssen in der Zirbensauna. Verwöhnen Sie Ihren Körper bei wohltuenden Anwendungen im rd. 1300 m2 großen Wellnessbereich und Ihren Gaumen bei einem feinen Dinner in unserem Restaurant. Für Sportbegeisterte gibt's jede Menge In- und Outdoor-Aktivitäten.

Starten Sie jetzt fit in den Frühling.

Wochendpauschale mit den bekannten Mosele-Inklusivleistungen

Ab sofort ist Mosele’s Alm-Wellnessen buchbar.

Die Wochenend-Pauschale (3 Tage / 2 Nächte) enthält viele Zuckerln:

Begrüßungsgetränk

Willkommensgeschenk am Zimmer,

die umfangreiche ¾ Verwöhn-Pension mit vielen regionalen Schmankerln, wie:

- Freitag abend ein 6-gängiges Galadinner

- Samstag abend Buffetabend

Bademantel und Pantoffel am Zimmer

10 % Frühbucherrabatt bei Buchungen von 4 Wochen vor der Anreise

Ab EUR 190,--/Person und Aufenthalt.

Jetzt rasch buchen und ein Wochenende in den Kärntner Bergen erleben oder einfach nur ruhige, entspannte Frühlingstage zum Durchatmen und Entspannen im schönen Lavanttal. Familie Pirker und das kompetente Moselebauer-Team freuen sich, Ihre Gastgeber sein zu dürfen. Buchungen und Informationen: Tel.: 0043435023330, mailto: moselebauer @ moselebauer.at, www.moselebauer.at,

