Projekt Neuorganisation des KAV bleibt auf Schiene

Die Reform der Spitalslandschaft kommt wie vorgesehen 2019 – gerade wegen intensiver Diskussionen im Vorfeld

Wien (OTS/SPW) - In sechs Teilprojekten arbeiten ExpertInnen der Stadt Wien und KAV seit September 2017 intensiv an der Neuorganisation des Krankenanstaltenverbunds in eine Anstalt öffentlichen Rechts.

Die Wiener SPÖ steht geschlossen hinter den Reformplänen von Gesundheits-StRin. Sandra Frauenberger. Wiens Spitalslandschaft wird wie vorgesehen mit 1.1.2019 neu gestaltet. Dass die wichtige und notwendige Reform kommt, steht außer Frage. Eine – medial kritisierte – inhaltliche Debatte ist zum einen ein Kennzeichen einer offenen Diskussionskultur. Diese ist in der Sozialdemokratie seit jeher üblich, denn wichtige, für die Zukunft der Stadt relevante Beschlüsse verlangen eine klare demokratische Willensbildung. Zum anderen werden gerade auf diese Art Streitpunkte rechtzeitig ausgeräumt. So kann auch ein derart ambitioniertes Projekt wie die KAV-Reform fristgerecht umgesetzt werden.

In den nächsten Wochen wird von allen Seiten gemeinsam an einer zukunftsfitten neuen Struktur für den Wiener Krankenanstaltenverbund gearbeitet. Dafür gebührt auch den beteiligten MitarbeiterInnen – ob ExpertInnen, ob Verwaltung, ob Führungskräfte – großer Dank. Alle Beteiligten haben viel dafür investiert, dass der von StRin. Frauenberger erarbeitete Plan wie angedacht ab 1.1.2019 umgesetzt werden kann. Denn die Gesundheit der WienerInnen ist ein hohes Gut, mit dem nicht gespielt werden darf – weder medial noch politisch. (Schluss) rs/sh

