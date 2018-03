„Mei liabste Weis“ live am 24. März in ORF 2

Franz Posch zu Gast im Haydnsaal im Schloss Esterházy in Eisenstadt

Wien (OTS) - Franz Posch begrüßt seine Musikanten/innen und Gäste zur 157. „Mei liabste Weis“-Ausgabe live am Samstag, dem 24. März 2018, um 20.15 Uhr in ORF 2 in Eisenstadt. Die erste Sendung im Jubiläumsjahr 2018 – die „Liabste Weis“ gibt es heuer 30 Jahre – findet in einem höchst repräsentativen Rahmen statt. Der Haydnsaal im Schloss Esterházy ist nicht nur wegen seiner besonderen akustischen Qualität weit über die Grenzen Österreichs bekannt.

Als Wirkungsstätte von Joseph Haydn hat das Schloss auch einen Bezug zur Volksmusik. Die Verbindungen zwischen Haydns Schaffen und musikalischen Motiven aus der Volksmusik werden immer wieder diskutiert. Bei der „Liabsten Weis“ spielt neben diesen typischen Klängen aus dem Burgenland auch die Kulinarik eine große Rolle:

pannonisches Lebensgefühl und die reizvolle Landschaft rund um den Neusiedler See. „Mei liabste Weis“ ist eine Produktion des ORF-Landesstudios Tirol.

Die Musikantinnen und Musikanten der „Liabsten Weis“:

Die Schürzenträger: Acht Spitzenmusiker und eine Spitzenmusikerin, die sich unter anderem der Pflege der burgenländischen Blasmusiktradition verschrieben haben.

Heanzen Quartett: Die Gruppe unter Leitung von Rudi Pietsch gibt mit Vorliebe alte burgenländische Volksweisen zum Besten.

Agnes Palmisano: Diese vielseitige Sängerin ist in mehreren Genres daheim. Ihr Herz schlägt aber für die einfachen Lieder, die sie mit ihrem Charisma zu neuem Leben erweckt.

Streichquartett der Haydn Philharmonie – orchestra in residence Schloss Esterházy Eisenstadt: Sitz und Heimat des berühmten Orchesters ist der Haydn-Saal, für den Joseph Haydn den Großteil seiner Werke komponiert hat. Es ist also ein „Muss“, dass mindestens ein Satz aus einem Haydn-Quartett erklingt.

Ungarische Tänzerinnen und Ensemble RAJKÓ: Csárdás in Reinkultur, begleitet von traditioneller ungarischer Volksmusik. Tibor Skolnoki ist der Garant dafür, dass dieser Teil der Musikkultur in der „Liabsten Weis“ aus dem Burgenland nicht zu kurz kommt.

Weitere Informationen zur Sendung bietet das Internet unter tirol.ORF.at, das Rezept zur „Liabsten Speis“ gibt es auch in der „ORF nachlese“ zum Nachkochen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at