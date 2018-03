Die neue Lotterien App mit integrierter Glücksbörse

Guthaben in der Annahmestelle aufladen und ohne weitere Anmeldung Lotto spielen

Wien (OTS) - Ab sofort können Spielteilnehmer, die älter als 18 Jahre sind, in der Annahmestelle Guthaben aufladen und rund um die Uhr Lotto spielen. Ob im Café, unterwegs oder bequem von zu Hause – und das ohne weitere Anmeldung. Diese neue Funktion ist jetzt in der Lotterien App (früher „Mein Lotterien Glücksbote“) verfügbar. Die Tippabgabe ist für Lotto, LottoPlus und Joker möglich.

Das Guthaben für die integrierte „Glücksbörse“ ist ausschließlich bei Vertriebspartnern der Österreichischen Lotterien erhältlich und pro Woche mit max. 100 Euro limitiert. Der Kunde wählt in der App die Höhe des gewünschten Betrags, lässt den vom System generierten Barcode in der Annahmestelle einscannen und bezahlt direkt vor Ort. Per Normal-, System- oder Quicktipp kann an der nächsten Lotto Ziehung teilgenommen werden. Die elektronische Quittung wird in der App gespeichert. Gewinne bis 1.000 Euro landen in der „Glücksbörse“ und können mittels Barcode in allen Annahmestellen ausbezahlt werden.

Damit die Tipps und das Guthaben nicht in falsche Hände geraten, muss der User die App mittels PIN vor Zugriffen schützen. Ein Wiederherstellungscode gewährleistet, dass die „Glücksbörse“ bei einem Smartphone-Wechsel ganz einfach mitgenommen werden kann.

„Wir müssen mit unseren Produkten dort sein, wo unsere Kunden sind – und das schnell, unkompliziert und vor allem jederzeit. Mit unserem neuen App-Feature setzen wir einen weiteren Schritt in Richtung digitale Transformation und bieten unseren Vertriebspartnern die Chance, an diesem neuen Geschäftsmodell zu partizipieren. Wir schaffen also eine Win-Win-Situation“, so Lotterien-Generaldirektor Alexander Labak.

Josef Prirschl, Obmann des Bundesgremiums der Trafikanten, sieht einen Mehrwert für alle in der App: „Die Digitalisierung schafft neue Vertriebskanäle, die es zu erkennen und nutzen gilt. Mit der Lotterien App können unsere Kundinnen und Kunden auch außerhalb der Öffnungszeiten unserer Tabakfachgeschäfte ihre Lotto Tipps abgeben. Das erweitert zum einen unseren Service, zum anderen bietet uns die App eine Chance auf zusätzliche Umsätze. Die Lotterien haben hier eine wirklich smarte Lösung entwickelt.“

Was kann die Lotterien App noch?

Die von den Österreichischen Lotterien gemeinsam mit der Agentur bitsfabrik entwickelte Lotterien App kennt jeden Jackpot, scannt Quittungen zur Gewinnabfrage, sendet Gewinnbenachrichtigungen, findet jede Annahmestelle, speichert Lieblingstipps und vieles mehr. Erhältlich ist die kostenlose App für Android und iOS:

www.bit.ly/LotterienApp

Fotos zum Download finden Sie unter: http://bit.ly/Lotterien-App-neu

Rückfragen & Kontakt:

Casinos Austria und Österreichische Lotterien

Martin Himmelbauer

01 / 534 40 / 31900

martin.himmelbauer @ casinos.at



www.casinos.at

www.lotterien.at