Huawei verkündet strategische Zusammenarbeit mit IATA

Stockholm, Schweden (ots/PRNewswire) - Huawei hat heute auf der Passenger Terminal EXPO 2018 in Stockholm bekanntgegeben, dass es sich dem Strategic Partnerships Program der International Air Transport Association (IATA) angeschlossen hat. Im Rahmen dieses Programms wird Huawei fortschrittliche IKT-Innovationen und Expertise beisteuern, um die Flughäfen und Airlines der Zukunft mitzugestalten und so das Passagiererlebnis aufzuwerten und die Betriebsabläufe bei der Luftfracht zu optimieren.

Die Entwicklung der Luftfahrtindustrie eines Landes ist Ausdruck seines wirtschaftlichen, technischen und gesellschaftlichen Fortschritts. Eine erfolgreiche Luftfahrtindustrie hängt von der Zusammenarbeit zwischen Airlines, Flughäfen und anderen Akteuren der Branchenkette ab. Wichtig sind auch die Entwicklung globaler Branchenstandards und Prozesse sowie die Implementierung neuer Technologien, die bei der Transformation der Branche eine kritische Rolle spielen. Die Aufnahme im IATA Strategic Partnerships Program ist eine exzellente Gelegenheit für Huawei, sein Engagement zur Förderung der Luftfahrtindustrie unter Beweis zu stellen. Die weltweite Handelsvereinigung der Fluggesellschaften IATA wurde im April 1945 ins Leben gerufen. Sie vertritt die Interessen von ungefähr 280 Airlines in 120 Ländern, die 83 % des gesamten Flugverkehrs ausmachen. Sämtliche Branchenakteure erhalten professionelle Unterstützung durch ein breites Spektrum an Produkten und Expertendienstleistungen, einschließlich der Ausarbeitung von Regelwerken in Zusammenhang mit luftfahrtspezifischen Fragestellungen.

Huaweis IKT-Produkte, Lösungen und Dienstleistungen, die aus kontinuierlicher Innovation hervorgehen, werden bereits von mehr als 50 Flughäfen, Fluggesellschaften und Flugsicherungsbehörden in Anspruch genommen. Zum Kundenstamm gehören über 15 Flughäfen rund um den Globus mit einem jährlichen Passagieraufkommen von mehr als 30 Millionen. Im Rahmen des IATA Strategic Partnerships Program wird Huawei neue IKT anwenden, um der Digitalisierung der Luftfahrtindustrie Vorschub zu verleihen. Das Unternehmen wird seinen Kunden dabei helfen, intelligente Flughäfen und Airlines zu entwickeln, die dynamisch, effizient, kollaborativ, innovativ und bereit für das intelligente Zeitalter sind. Auch geht es darum, die Erfordernisse von Flughäfen, Fluggesellschaften und Passagieren bezüglich Sicherheit, Effizienz und personalisierten Diensten zu erfüllen.

"Dem IATA Strategic Partnerships Program können sich Unternehmen anschließen, die einen Mehrwert beisteuern und der Luftfahrtbranche durch ihre Dienste, Produkte und Lösungen direkte und indirekte Vorteile verschaffen", sagte Mark Hubble, Senior Vice President, Marketing and Commercial Services der IATA. "Wir heißen Huawei in unserer wachsenden Familie an strategischen Partnern willkommen."

Yuan Xilin, President des Transportsektors der Huawei Enterprise BG, sagte: "Huawei freut sich außerordentlich über den Beitritt zum IATA Strategic Partnerships Program. IATA bietet seinen Mitgliedern eine wichtige Plattform zur Kollaboration mit anderen Größen der Luftfahrtindustrie an gemeinsamen Themenbereichen. Airlines profitieren von einer breiten Platte innovativer Produkte und Expertise, um die Betriebsabläufe sicherer, effizienter und kosteneffektiver zu gestalten. Huaweis Vision ist es, jeden Menschen, jedes Heim und jede Organisation in das digitale Zeitalter zu transportieren und eine vollständig vernetzte, intelligente Welt zu schaffen. Die neuen Schlagwörter des Luftfahrtsektors sind Smart Airports und Smart Airlines. Huawei will sich bei der Digitalisierung dieser Branche als bester Partner etablieren, indem man Kunden durch IKT-Lösungen aus einer Hand dabei unterstützt, das Leistungsangebot aufzuwerten und ein reibungsloses Passagiererlebnis zu schaffen. Gemeinsam werden wir an Lösungen arbeiten, die für die Zukunft der Luftfahrtindustrie von überragender Bedeutung sind."

Auf der Passenger Terminal EXPO 2018 präsentiert Huawei sein komplettes Angebot an IKT-Lösungen, einschließlich Aviation-Hybrid-Cloud, agiler Airline-Netzwerke und visualisierter Flughafen-Betriebsabläufe. Huawei kollaboriert mit weltweit führenden Flughäfen und Airlines an innovativen Modellen der Aviation-Cloud, Optimierung der Passagiererfahrung und Lösungen für visualisierte Betriebsabläufe. Huawei kann erfolgreiche Implementierungen von Lösungen bei Luftfahrtkunden auf der ganzen Welt vorweisen, die Cloud, Internet der Dinge (IoT), Big Data und Kommunikationsnetzwerke umfassen. Dies wurde durch die Arbeit seiner lokalen Teams und einer großen Zahl von Ökosystem-Partnern in mehr als 170 Ländern und Regionen rund um den Globus erreicht. Bislang haben sich 197 der Fortune Global 500-Unternehmen und 45 der Top-100-Unternehmen für Huawei als Partner bei der Digitalisierung entschieden.

