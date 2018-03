IWMS & CAFM Anbieter Planon meldet für 2017 weltweites Umsatzwachstum von 18 %

Nimwegen, Niederlande (ots/PRNewswire) - Der Weltmarktführer Planon blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück, in dem ein beträchtliches Wachstum und eine Steigerung des Gesamtumsatzes um 18 % realisiert wurden. Darüber hinaus gewann das internationale Unternehmen weltweit einige führende neue Kunden hinzu.

Eine unabhängige Marktuntersuchung von Verdantix bestätigt den Erfolg der letzten Jahre, indem Planon als "Leader" im Green Quadrant® for Integrated Workplace Management Systems (https://planonsoftware.com/de/artikel-und-white-papers/anforden-verdantix-2017-green-quadrant-integrated-workplace-management-systems/?utm_source=Press-release&utm_medium=Press-release&utm_campaign=Press_Release_Financial_results_2017)(IWMS) ausgezeichnet wurde. Pierre Guelen, CEO und Gründer vonPlanon: "Dieses großartige Ergebnis bestätigt, was unsere über 2000 Kunden in aller Welt bereits wissen - dass Planon Innovation, Kontinuität und einen wirklichen Mehrwert im Facility- und Immobilienmanagement bietet. Neben unserer IWMS bzw. CAFM-Lösung haben die neuen Produktlinien für Lease Accounting (https://planonsof tware.com/de/anmelden/produkt-literatur-planon-lease-accounting/?utm_ source=Press-release&utm_medium=Press-release&utm_campaign=Press_Rele ase_Financial_results_2017) und FM-Dienstleister (https://planonsoftware.com/de/broschueren/produkt-literatur-planon-universe-for-service-providers/?utm_source=Press-release&utm_medium=Press-release&utm_campaign=Press_Release_Financial_results_2017) einen wichtigen Beitrag zudiesem Wachstum geleistet."

Im vergangenen Jahr brachte Planon eine spezielle Lösung mit einzigartiger Funktionalität für Facility-Management-Dienstleister auf den Markt; einer der ersten Kunden war die SPIE GmbH (https://planonsoftware.com/de/neuigkeiten/news/spie-deutschland-and-zentraleuropa-verbessert-operative-prozesse-mit-software-von-planon/?utm_source=Press-release&utm_medium=Press-release&utm_campaign=Press_Release_Financial_results_2017) in Deutschland. Darüber hinaus konnten weltweitUnternehmen, wie Mann + Hummel, Kion, Heineken, Veolia und Colruyt, sowie Universitäten, wie das Dartmouth College (https://planonsoftwar e.com/de/neuigkeiten/news/dartmouth-college-entscheidet-sich-fur-iwms -von-planon-zur-optimierung-von-real-estate-und-facility-ablaufen/?ut m_source=Press-release&utm_medium=Press-release&utm_campaign=Press_Re lease_Financial_results_2017) oder die California Polytechnic State University (https://planonsoftware.com/de/neuigkeiten/news/california-polytechnic-state-university-entscheidet-sich-f%C3%BCr-planon%E2%80%98s-integrated-workplace-management-system/?utm_source=Press-release&utm_medium=Press-release&utm_campaign=Press_Release_Financial_results_2017) gewonnen werden.

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung ist Planon der weltweit führende Anbieter von innovativer Software, die Corporate Real Estate- und Facility Manager durch die Vereinfachung von Geschäftsprozessen und Kostenreduzierungen bei der Optimierung der Workplace-Performance unterstützt. Für FM-Dienstleister bietet Planon eine integrierte Softwareplattform, mit der sie durch hohe Prozessautomatisierung und eine nahtlose Systemintegration die operationelle Effizienz verbessern und den Mehrwert für ihre Kunden erhöhen können.

Planon's Software Lösungen sind vollständig integriert, um durchgängige und zuverlässige Managementinformationen zu liefern. Gartner - das führende und unabhängige Technologie Marktforschungsinstitut - bewertet die Planon Software seit Jahren als internationalen Marktführer. Planon ist zudem nach GEFMA 444 zertifiziert und hat seine umfangreichen Lösungen bereits bei mehr als 2.000 Kunden weltweit integriert. Um mehr über die Planon Software zu erfahren, besuchen Sie bitte planonsoftware.com (http://www.planonsoftware.com/de) oder folgen Sie uns auf Twitter @Planon_DE, @Planon_AT oder @Planon_CH.

