Gartenfreuden mit Huhn – der eigene Hühnerstall im Garten wird zum Trend

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 31. März 2018 um 16.30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Zu Ostern sind bunte Eier ein Muss – noch schöner, wenn sie von den eigenen Hühnern aus dem eigenen Garten kommen. Vom richtigen Platz, über genügend Auslauf bis hin zur Fütterung und Rasse - wer selbst Hühner halten möchte, muss einiges beachten. Wir haben uns angesehen, wie man Hühner im eigenen Garten halten kann, worauf man dabei achten muss und besuchen zwei Gärten in Niederösterreich, die mit einem eigenen Hühnerstall bestückt sind.

Weitere Themen des TV-Magazins am 31. März 2018:

*Robuste Kräuter.

Für unsere Serie "Bäuerinnen und ihr Garten" besuchen wir den Wildkräutergarten von Bernadette Schützenhofer in Oberösterreich. Sie kreiert köstliche Gerichte mit Wildkräutern und gibt Tipps für den Garten.

*Die besten Brände.

Bei der Destillata werden alljährlich die besten Brände aus dem In-und Ausland ausgezeichnet. Wir haben die Ausgezeichneten nach ihrem Erfolgsgeheimnis gefragt und einen jungen Brenner im Mostviertel besucht.

*Gut durch die Wechseljahre.

Die Gesundheitsaktivwoche "Frauensache" der Sozialversicherungsanstalt der Bauern soll Möglichkeiten und Wege aufzeigen, wie Frauen am besten durch die Wechseljahre kommen können – eine Reportage aus Salzburg.

*Brennende Osterfackeln.

In St. Georgen bei Bleiburg in Kärnten wird am Karsamstag traditionell die Auferstehung Christi mit einem besonderen Ritual gefeiert. Brennende Osterfackeln werden über Wiesen und Äcker getragen, auch für die Fruchtbarkeit der Böden und für eine gute Ernte.

