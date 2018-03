Erfolgversprechende Aussichten für ELS Austria

Positiver Jahresabschluss erwartet, keine Verflechtungen mit der deutschen ELS GmbH

Wien (OTS) - Wien, 21.03.2018. ELS Austria hatte ein sehr erfolgreiches erstes Geschäftsjahr, das mit einer positiven Bilanz abschließen wird. Die Gesellschaft ist eine österreichische Firma für die Lizenzierung, Rücknahme und Verwertung von Haushalts- und gewerblichen Verpackungen in Österreich. Das Unternehmen ist mittlerweile fest im österreichischen Markt für Verpackungsentsorgung etabliert.

ELS Austria ist ebenso wie die deutsche ELS Europäische LizenzierungsSysteme GmbH eine 100%ig Tochter der ASCON Resource Management Holding GmbH. Aufgrund externer Gründe ist eine Sanierung ELS Deutschland notwendig geworden. Weder ELS Austria noch die ASCON Holding oder weitere Töchter sind von der gerichtlichen Sanierung betroffen; sie können ihren Geschäftsbetrieb störungsfrei und uneingeschränkt fortsetzen. Darüber hinaus hat die ASCON Holding eine Haftungserklärung für ELS Austria ausgestellt.

Geschäftsführerin Eva Koller sagt: „Wir glauben an den Wettbewerb in der österreichischen Verpackungsentsorgung und unser Erfolg gibt uns recht. Unsere Kunden erhalten faire Preise für zuverlässigen und rechtssicheren Service. Es ist nachvollziehbar, dass ELS Austria mit ELS Deutschland in Verbindung gebracht wird; beide sind Tochterfirmen der ASCON Holding. Aber wir handeln völlig eigenständig und ohne finanzielle Verflechtungen“ , so Koller weiter. „Die Situation der ELS Deutschland hat keine Auswirkungen auf andere Gesellschaften der Unternehmensgruppe und auch nicht auf ELS Austria, hier läuft der Geschäftsbetrieb ganz normal weiter. Wir bitten die Marktteilnehmer entsprechend weiterhin um das Vertrauen, das sie uns bisher entgegengebracht haben – wir werden sie nicht enttäuschen.“

Über die ELS Austria GmbH:

Die ELS Austria GmbH wurde im Juni 2016 als neues Sammel- und Verwertungssystem für Haushaltsverpackungen und gewerbliche Verpackungen in Österreich genehmigt. Seit 1. Juli 2016 ist die ELS Austria im österreichischen Markt aktiv und entpflichtet ihre Kunden rechtssicher, nachhaltig und ökologisch zu angemessenen Preisen. Als Tochtergesellschaft der ASCON Resource Management Holding GmbH mit Sitz in Bonn/Deutschland greift sie auf die Marktkompetenz einer weltweit erfolgreichen Unternehmensgruppe zurück.

