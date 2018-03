"Promoting the best" Awards 2018 - Bewerben Sie sich jetzt!

Wien (OTS) - Die Vereinigung Österreichischer Unternehmensjuristen (VUJ) und Women in Law vergeben heuer zum ersten Mal gemeinsam die „PROMOTING THE BEST“- Awards in fünf Kategorien an Rechtsabteilungen und Rechtsanwaltskanzleien am 14. Mai 2018 im Looshaus Wien powered by Raiffeisen Private Banking.



Es werden der "Award für die beste Rechtsabteilung" und der "21st Century Award" an Unternehmen verliehen, die Frauen fördern und Väter unterstützen, die in Väterkarenz und Elternteilzeit gehen.

Andreas Balog (Vereinigung Österreichischer Unternehmensjuristen) dazu: „Wir wollen den Stellenwert der UnternehmensjuristInnen als PartnerInnen oder Teil des Managements weiter steigern, Leistungen der Rechtsabteilungen sichtbar machen und jene auszeichnen, die sich schon heute mit der Zukunft beschäftigen.“

Auch die Neuernennung von Partnerinnen in Rechtsanwaltskanzleien soll bei der Kategorie „Women in Law Award“ ausgezeichnet werden.

Mit dem Innovationspreis werden jene ausgezeichnet, die sich zukunftsweisend mit Innovationen im Legal Tech Bereich verdient gemacht haben.

Promoting the best 2018 - Bewerben Sie sich jetzt!

Datum: 14.05.2018, 18:30 - 21:30 Uhr

Ort: Loos Haus

Michaelerplatz 3, 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.promotingthebest.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Sophie Martinetz, Promoting the best, Tel + 43 (0) 1 715 11 15 oder M

+ 43 (0) 6649747272, s.martinetz @ seinfeldprofessionals.at, www.promotingthebest.at