SSL-Verschlüsselung ist der neue Standard für Websites: Für Webseitenbetreiber heißt es handeln

Höchste Zeit für Seitenbetreiber, sich umzustellen: Kostenlose Let´s Encrypt SSL Zertifikate beim führenden Hosting Provider World4You

Mit Let’s Encrypt SSL Verschlüsselung garantieren Sie Ihren Userinnen und Usern einen aktuellen Sicherheitsstandard im Web, der sich auch in Ihrem Google-Ranking bemerkbar machen wird. Johannes Kührer, CEO World4You

Linz/Wien (OTS) - Nachdem die Webbrowser den Druck auf Webseitenbetreiber erhöhen, und nicht verschlüsselte Websites in naher Zukunft auch als solche kennzeichnen werden, gilt es für Seitenbetreiber, zu reagieren. World4You, Österreichs führender Webhosting und Domain Provider, unterstützt seine Kunden dabei und stellt kostenlos Let’s Encrypt SSL Zertifikate zur Verfügung.

Der neue Sicherheitsstandard: Von http zu https mit Let’s Encrypt SSL Zertifikaten

Die Sicherheitsstandards im Web entwickeln sich kontinuierlich weiter. Das bedeutet auch für Seitenbetreiber, schon allein im Interesse ihrer User, auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Als Österreichs führender Hosting Provider erweitert World4You ständig seine Produkte und Lösungen und bietet schon seit zwei Jahren kostenfrei die Let’s Encrypt SSL Zertifikate für seine Kunden an - ab sofort ist auch das dazugehörige Hosting kostenfrei.

Let’s Encrypt ist eine Non-Profit-Initiative der gemeinnützigen Internet Security Research Group (ISRG) zur verbesserten Verschlüsselung von Verbindungen im Internet. „Wir befürworten und unterstützen dieses Projekt. Für unsere Kunden bieten wir daher diese Umstellung samt Hosting vollkommen kostenlos und ohne Aufwand an“, erklärt CEO Johannes Kührer. Mit nur wenigen Klicks lässt sich die eigene Website auf SSL umstellen. „ Mit Let’s Encrypt SSL Verschlüsselung garantieren Sie Ihren Userinnen und Usern einen aktuellen Sicherheitsstandard im Web, der sich auch in Ihrem Google-Ranking bemerkbar machen wird. “

World4You Webhosting Pakete für jedes Thema und jede Branche

World4You ist mit 20 Jahren Erfahrung der führende Hosting Provider in Österreich und bietet seinen Kundinnen und Kunden Webhosting- und Domainpakete in unterschiedlichem Umfang je nach Bedarf an – ob für Einsteiger, Firmen- oder Privathomepages oder für echte Power-User. Sämtliche Domains und Homepages sind hochverfügbar und als solche weltweit erreichbar. Technisches Know-how ist für Benutzer nicht notwendig, ein monatlicher Fixpreis schützt vor unerwarteten Kosten.

Das Homepage Baukastensystem von World4You ermöglicht darüber hinaus nicht nur Website-Newbies, eine eigene Homepage jeglicher Branche für jedes Thema auf intuitive Art und Weise zu erstellen – inkl. SSL-Verschlüsselung. Interessierte können den Baukasten hier kostenlos testen.

Rückfragen & Kontakt:

Johannes Kührer

johannes.kuehrer @ world4you.com

Tel.: +43 732 93035

https://www.world4you.com