Einladung zum Wahlkampf-Auftakt der SPÖ Innsbruck: Gemeinsam in die heisze Phase!

Innsbruck (OTS) - Wir laden Sie herzlich zu unserem Wahlkampf-Auftakt ein.



Kommen Sie am Freitag, dem 23. März 2018, um 18 Uhr in das Restaurant deck47 am Baggersee.

Starten Sie gemeinsam mit unserer Bürgermeisterkandidatin Irene Heisz, Helmut Buchacher, Elisabeth Blanik und dem gesamten SPÖ-Team in den Wahlkampf um Innsbruck.



Anmeldungen bitte an:

SPÖ Innsbruck

stadt@spoe-ibk.at

Telefon.: 0512 / 536642



Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Rückfragen & Kontakt:

Joe Tiefenbrunner

Medien- & Öffentlichkeitsarbeit | SPÖ Innsbruck

joe.tiefenbrunner @ tirol.spoe.at

www.spoe-innsbruck.at