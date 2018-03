„ATV Aktuell Spezial: 100 Tage Regierung“

Donnerstag, 22. März ab 19.20 Uhr, bzw. Sonntag, 25. März um 22.20 Uhr bei ATV

Wien (OTS) - „ATV Aktuell“ widmet sich dem Thema „100 Tage Regierung“: Diesen Donnerstag läuft gleich im Anschluss an die News-Sendung um 19.20 Uhr ein tagesaktuelles, rund 25-minütiges Exklusivinterview mit Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vize-Kanzler Heinz-Christian Strache, geführt von den ATV-Moderatoren Jenny Laimer und Benedikt Gmeiner. Im Anschluss hat ATV-Moderator Meinrad Knapp den Politikexperten Thomas Hofer zur ausführlichen Analyse zu Gast. Am Sonntag widmet sich ein „ATV Aktuell Spezial“ um 22.20 Uhr den ersten drei Monaten von Schwarz/Türkis-Blau.



Das aus „ATV Meine Wahl“ bekannte Trio, bestehend aus ATV-Moderator Meinrad Knapp, dem Politikexperten Thomas Hofer sowie Meinungsforscher Peter Hajek, begrüßt die Seher an diesem Sonntag um 22.20 Uhr zu einer Spezialausgabe von „ATV Aktuell“. Der Moderator und die Politikexperten besprechen die großen Themen der ersten 100 Tage Regierung: Vom Burschenschafter-Skandal über das gekippte Rauchverbot bis zu den Verschärfungen im Asylrecht reicht die Palette, die die drei für die Seher pointiert analysieren werden. Im Anschluss rundet eine Reportage über Außenministerin Karin Kneissl die Sendung ab. Die seit Mitte Dezember für Europa, Integration und Äußeres zuständige Ministerin wurde bei ihren Reisen in die Slowakei, Türkei, Ukraine sowie nach Bosnien-Herzegowina begleitet. ATV zeigt, mit welchen Fragen und Themen sie vor Ort konfrontiert wurde und, wie Österreichs Politik im Ausland wahrgenommen wird.



