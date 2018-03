Wien zum 9. Mal in Folge lebenswerteste Stadt der Welt

Wien (OTS/RK) - Nirgends auf der Welt lebt es sich so gut wie in Wien. Das internationale Beratungsunternehmen Mercer hat die österreichische Bundeshauptstadt aus 231 Städten weltweit zum neunten Mal in Folge zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt. In einer Pressemitteilung auf der offiziellen Mercer-Homepage hieß es, dass vor allem die gute Sicherheitslage, das gut strukturierte Öffi-Netz sowie die zahlreichen kulturellen Einrichtungen und Freizeitmöglichkeiten für die erneute Top-Platzierung ausschlaggebend waren. Den zweiten Platz nimmt Zürich ein, Platz drei teilen sich München und die neuseeländische Stadt Auckland. Schlusslicht ist die irakische Hauptstadt Bagdad auf Platz 231.

Über Mercer

Das Beratungsunternehmen Mercer analysiert jährlich die Lebensqualität in mehr als 450 Städten der Welt. Die Analyse erfolgt dabei anhand von 39 Kriterien, darunter Gesundheitsstandards, politische Stabilität, Wirtschaftslage, Bildungssystem, Wohnungsmarkt und Naturschutz. In die Bewertung fließen zu 98 Prozent harte Daten ein, die von unabhängigen Instituten und Behörden erhoben werden. Für die restlichen zwei Prozent der Punktewertung werden Expats befragt. Das sind Menschen, die in der Regel für eine begrenzte Zeit aus dem Ausland nach Wien kommen, um hier zu arbeiten.

Link zum aktuellen Mercer-Ranking im Detail mit grafischen Darstellungen: http://bit.ly/2w6MBvg

Die Magistratsabteilung 23 (Wirtschaft, Arbeit und Statistik) beantwortet häufig gestellte Fragen zum Thema Mercer-Studie:

https://wien1x1.at/site/warum-redet-ihr-immer-von-mercer/

