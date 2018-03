Studienplatzfinanzierung 2019 wird nicht gekürzt

Große Erleichterung beim MCI über Entscheidung des Wissenschaftsministeriums

Innsbruck (OTS) - Mit großer Freude und Erleichterung reagiert MCI-Rektor Andreas Altmann auf die Zusage von Wissenschaftsminister Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann, wonach die studienplatzbezogenen FH-Finanzierung im Jahre 2019 doch nicht abgesenkt wird.

Eine derartige Kürzung der von der Bundesregierung geleisteten Finanzierung in Höhe von durchschnittlich rund 8.000 Euro pro Studienplatz um rund 2% war längere Zeit im Raum gestanden, was in Verbindung mit der jährlichen Inflation eine reale Mittelkürzung von mehr als 4% und somit einen erheblichen Einschnitt in die Leistungsfähigkeit und Qualität des Lehr- und Forschungsangebots nach sich gezogen hätte.

„Das sind wirklich großartige Nachrichten und eine unglaubliche Erleichterung, zumal ansonsten eine Aufrechterhaltung des geforderten Anspruchs-, Leistungs- und Qualitätsniveau nicht möglich gewesen wäre“, gibt MCI-Rektor Andreas Altmann seiner Erleichterung Ausdruck. Altmann weiß die Mittel gut investiert: „Sie fördern Chancen für junge und im Beruf stehende Menschen sowie Wirtschaftswachstum, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit des heimischen Standorts.“

