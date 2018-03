Offizielle Auszeichnung: Pixum und artboxONE zählen zu den besten Arbeitgebern Deutschlands

Die Diginet GmbH mit ihren beiden Marken Pixum und artboxONE zählt zu den besten Arbeitgebern Deutschlands. So lautet die aktuelle Bewertung des unabhängigen Instituts Great Place to Work®. In der Kategorie 100-249 Mitarbeiter liegt Diginet unter den Top 10 im Wettbewerb «Deutschlands Beste Arbeitgeber 2018» und gehört damit zur absoluten Spitze in Deutschland.

Grundlage des Wettbewerbs «Deutschlands Beste Arbeitgeber» ist eine anonyme Befragung der Mitarbeiter, die ihr Unternehmen in fünf grundlegenden Kriterien beurteilen: Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness, Stolz und Teamgeist. Zusammenfassend bestätigten 97 Prozent aller Mitarbeiter bei Pixum und artboxONE, einen großartigen Arbeitsplatz zu haben.

Daniel Attallah, Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens: "Wir haben sowohl bei Pixum als auch artboxONE eine Atmosphäre geschaffen, die von Respekt, Vertrauen, Offenheit und Fairness geprägt ist. Es macht uns sehr stolz, dass wir als "Great Place to Work" ausgezeichnet wurden und sogar zu den 10 besten Arbeitgebern in unserer Kategorie gehören! Das ist ein fantastisches Ergebnis und eine tolle Bestätigung für unsere moderne und zukunftsorientierte Unternehmenskultur."

Pixum und artboxONE bieten mehr als 140 Mitarbeitenden aus über 20 Nationen ein kreatives, agiles und inspirierendes Arbeitsumfeld im digitalen Hightech-Markt. Die hohe Motivation und Zufriedenheit der Mitarbeiter ist einer der wichtigsten Faktoren für den lang anhaltenden Erfolg des Unternehmens und macht es gleichzeitig zu einem der gefragtesten Arbeitgeber Deutschlands mit Sitz in Köln. Mehr Informationen zur Unternehmenskultur sowie zu Einstiegsmöglichkeiten gibt es unter karriere.pixum.com

Über die Diginet GmbH & Co. KG

Die Diginet GmbH & Co. KG betreibt die beiden Marken Pixum und artboxONE. Pixum ist einer der führenden Online-Fotoservices in Deutschland und Europa. Mit hochwertigen Markenprodukten wie dem Pixum Fotobuch, Pixum Wandbildern, Pixum Fotokalendern, Pixum Handyhüllen, Grußkarten, Fotogeschenken und Fotoabzügen sorgt Pixum dafür, dass Menschen ihre schönsten Momente für immer bewahren können. Pixum Kunden können ihre Produkte zu jeder Zeit und an jedem Ort gestalten und bestellen - mit der kostenfreien Pixum Fotowelt Software, im Pixum Online-Shop oder über die Pixum Mobile Apps. Darüber hinaus profitieren sie von der vielfach ausgezeichneten Pixum Produktqualität und bestem Kundenservice. Pixum bietet seine Produkte und Services in sieben Sprachen an und beliefert Kunden in ganz Europa. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen hat seinen Firmensitz in modernen und innovativen Räumlichkeiten in Köln und beschäftigt weit über einhundert Mitarbeiter.

Seit Ende 2014 betreibt die Diginet GmbH mit der Marke artboxONE (www.artboxone.de) einen eigenen Online-Shop für kuratierte Kunst. Bei artboxONE können sich Kunden auf ein Produkt ihrer Wahl eine riesige Auswahl an Motiven drucken lassen, von Typografie über Handlettering bis hin zu Streetart. artboxONE hat Wandbilder verschiedenster Materialien sowie Handyhüllen, Tassen, Kissen, T-Shirts und Hoodies im Angebot.

