Florian Silbereisen präsentiert: „Heimlich! – Die große Schlager-Überraschung“

Live-TV-Premiere von Cesár Sampsons „Nobody but You“

Wien (OTS) - Stars, Hits und jede Menge Überraschungen: Florian Silbereisen präsentiert am Samstag, dem 17. März 2018, live aus München „Heimlich! – Die große Schlager-Überraschung“. Gemeinsam mit Stars wie Helene Fischer, Semino Rossi, Roland Kaiser, Michelle, Simone & Charly Brunner, KLUBBB3, Beatrice Egli und vielen anderen plant er eine Show, in der zahlreiche Überraschungen auf das Publikum und die Mitwirkenden warten. Florian Silbereisen: „Ich darf wirklich nichts verraten! Wir müssen alles ganz heimlich vorbereiten, damit die große Schlager-Überraschung gelingt. Darum haben wir vor dieser Show alle ein bisschen mehr Lampenfieber als sonst.“

Eines kann aber bereits verraten werden: Cesár Sampson wird bei Florian Silbereisens Show seinen Song-Contest-Titel „Nobody but You“ erstmals live im TV performen, bevor er am 8. Mai im ersten Semifinale des „Eurovision Song Contest“ für Österreich um eines der zehn Tickets für das große Finale am 12. Mai singt. Ebenfalls bei Silbereisens „Heimlich!“ mit dabei ist Michael Schulte, der deutsche ESC-Künstler, mit seinem Titel „You Let Me Walk Alone“.

