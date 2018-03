SPÖ-Termine von 19. März bis 25. März 2018

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 19. März 2018:

10.15 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sondersitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

MITTWOCH, 21. März 2018:

10.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

18.30 Uhr „Die gewendete Republik“ - Bei Klaus Webhofer diskutieren SPÖ-Bundesparteivorsitzender Christian Kern und FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache in der ORF-Reihe „Klartext“. Das Gespräch wird ab 18.30 Uhr live in Ö1 übertragen (ORF RadioKulturhaus, Argentinierstraße 30a, 1040 Wien).

DONNERSTAG, 22. März 2018:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

19.00 Uhr In Kooperation mit dem ORF RadioKulturhaus lädt das Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog zur Veranstaltung „Politik & Emotionen – Isolde Charim im Gespräch mit dem Soziologen Heinz Bude“ ein. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/y7ztvh4d (ORF RadioKulturhaus, Argentinierstraße 30a, 1040 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Philoxenia“ kuratiert von Tessa Szyszkowitz, spricht Lisa Nandy zum Thema „The road to Wigan Pier – How the Labour Party can connect with those left behind in the North of England“. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/y8bfd4qa (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

SAMSTAG, 24. März 2018:

Der gf. SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder nimmt als Mitglied der österreichischen Delegation an der 138. Konferenz der Interparlamentarischen Union (IPU) vom 24. bis 28. März 2018 in Genf teil.

SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt am Treffen der IPU Advisory Group zu Gesundheit in Genf teil.

(Schluss) mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum