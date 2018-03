dekoster GmbH: Tag der offenen Tür & Street Food, 24.3. – 25.3.2018

dekoster öffnet seine Türen im Zuge des Josefimarktes in Eberndorf und bietet Rahmenprogramm für Alt und Jung

Eberndorf (OTS) - 15.03.2018



Schmuckpräsentationen vor Ort und Backstage-Touren durch das Unternehmen

Erstmalig Street Food Trucks in der Region bei dekoster

Hüpfburgen, Glücksrad, Tesla fahren, Drohnenpräsentation uvm.





Von 24.3. – 25.3.2018, jeweils 10.00 – 18.00 Uhr, lädt der Kärntner Schmuck-Direktvertrieb dekoster GmbH zum Tag der offenen Tür mit vielfältigem Rahmenprogramm während des Eberndorfer Josefimarktes ein. Das Unternehmen bietet allen interessierten Besuchern Backstage Touren und exklusive Einblicke hinter die Kulissen.

Erstmalig in der Region bietet dekoster eine Schmuckreise Erlebniswelt, in der Street Food Trucks internationale Köstlichkeiten anbieten. Auch bei Schlechtwetter können die Besucher ihr Street Food in einem überdachten Festzelt genießen. Während die Damen die neuesten Schmuckkollektionen aus aller Welt entdecken, kommt auch das Angebot für Männer nicht zu kurz: Das Elektroauto Tesla selbst fahren und eine Drohnenpräsentation inkl. Schaufliegen der Firma CopterLog stehen auf dem Programm. Für die kleinsten Besucher gibt es 3 Hüpfburgen, die kostenfrei genutzt werden können und Kinderschminken. Beim Glücksrad können die Besucher tolle Preise gewinnen, wie zum Beispiel 1 Tag Tesla fahren, einen Gutschein für einen Hüpfburgen-Verleih, Wertgutscheine für Schmuck oder einzigartige Schmuckstücke. Die Erlöse aus dem Glücksrad kommen dem Eltern Kind Zentrum (EKIZ) in Völkermarkt zu Gute, einem Begegnungsort für Familien.

dekoster zählt zu den größten Arbeitgebern der Gemeinde Eberndorf. Bereits seit 2000 unterstreicht dekoster als Kärntner Familienunternehmen mit seinen einzigartigen und individuellen Schmuckkollektionen die Individualität und Persönlichkeit von über 120.000 KundInnen pro Jahr. Dafür sorgen über 250 selbstständige Powerfrauen in Österreich und Deutschland bei persönlichen Schmuckerlebnissen im Wohnzimmer ihrer KundInnen. Mit hochwertigen Einzelstücken und Sammelsystemen in Edelstahl und Silber schafft dekoster moderne Designs und verkörpert kreative Lebendigkeit. Verantwortung, Vertrauen und Verlässlichkeit zählen zu den wichtigsten Werten von dekoster und das zeigt sich im Erfolg der Marke.

dekoster lässt Schmuck erleben!





