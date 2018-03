Chalet im exklusiven Ort Verbier in den Schweizer Alpen wird über Concierge Auctions ohne Mindestpreis versteigert werden

London (ots/PRNewswire) - Concierge Auctions wird am 9. April ein klassisches Chalet im Chemin de Plan im Herzen des schicken Alpen-Resorts Verbier versteigern. Die ursprünglich mit 6,5 Millionen CHF aufgeführte Immobilie wird ohne Mindestpreis an den Meistbietenden verkauft werden. Die Auktion wird der 13. Verkauf des Unternehmens in Europa und der zweite Verkauf in der Schweiz sein. Der erste Verkauf, ein Haus am See in der Nähe von Genf, wurde letztes Jahr getätigt und brach den Weltrekord für den höchsten Preis, der je bei einer Auktion für eine Immobilie in Europa erzielt wurde.

Die in einem traditionellen Schweizer Design erbaute Immobilie mit Holz- und Steinfassade hat 275 Quadratmeter Wohnraum. Das Haus in Südlage bietet einen Panoramablick über die Berge; eine Terrasse im zweiten Stock und ein Essbereich im Freien bieten Platz, um den wunderschönen Ausblick über das Tal wahrhaft zu genießen. Trotz seiner Größe hat das Chalet ein gänzlich wunderschönes Design und strahlt Gemütlichkeit aus, mit Holztäfelung, Deckenbalken, einem bezaubernden Kamin und einer rustikalen Holztreppe. Es verfügt über fünf Schlafzimmer, einen fertiggestellten Dachboden, eine geräumige Küche und ein großes Wohnzimmer. Mit fünf Bädern/Bädern mit Dusche ist das Chalet die ideale Immobilie für Unterhaltungszwecke oder für die Ferienvermietung. Eine Garage mit Direktzugang zum Haus bietet Platz für drei Autos.

Die Immobilie liegt zwei Stunden vom Flughafen Genf entfernt und drei Autostunden südlich von Zürich. Verbier ist einer der beliebtesten Skiorte Europas und bietet Ski- und Snowboardfahren von Weltklasse. Die Seilbahnstation Les Creux TV ist nur drei Gehminuten von der Immobilie entfernt und die Boutiquen, Restaurants und Unterhaltungsmöglichkeiten von Verbier sind alle innerhalb von 10 Gehminuten zu erreichen.

Charlie Smith, europäischer Berater für Concierge Auctions, kommentiert: "Da das Chalet nicht der üblichen Schweizer Wohnsitzauflage bei Immobilienerwerb unterliegt, bietet diese Auktion einem internationalen Käufer die seltene Gelegenheit, ein Haus in der Schweiz zu kaufen. Für uns ist es eine sehr aufregende erste Auktion in den Alpen. Es ist nicht nur ein wunderschönes Heim für eine Familie, sondern kann gleichermaßen als Ferienobjekt optimiert werden."

Besichtigungen von Montag bis Freitag von 16-18 Uhr und nach Vereinbarung. Um einen Termin auszumachen, registrieren Sie sich unter www.conciergeauctions.com.

