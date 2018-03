EANS-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft / OMV verlautbart Rückzahlung der Hybridanleihe 2011 und erwägt Emission einer neuen Hybridanleihe

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

kein Stichwort

14.03.2018

Wien - DIE IN DIESER AD-HOC MITTEILUNG ENTHALTENE INFORMATION IST WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DEN, IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IN, NACH BZW. INNERHALB AUSTRALIEN(S), KANADA (S) ODER JAPAN(S) NOCH ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN ANDEREN LÄNDERN BESTIMMT, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG IST.

Der Vorstand der OMV Aktiengesellschaft ("OMV") hat beschlossen, die von OMV im Jahr 2011 begebene EUR 750 Millionen Hybridanleihe (ISIN XS0629626663) ("Hybridanleihe 2011") zu kündigen und zurückzuzahlen. Weiters erwägt der Vorstand der OMV die Emission einer neuen unbefristeten, nachrangigen Anleihe ("Neue Hybridanleihe") mit einem Gesamtvolumen von bis zu EUR 500 Millionen.

OMV wird die Hybridanleihe 2011 entsprechend § 5 Abs 3 der Anleihebedingungen mit Wirkung zur ersten Kündigungsmöglichkeit, dem 26. April 2018 (Erster Rückzahlungstermin), kündigen und zu ihrem Nennbetrag zuzüglich Zinsen zurückzahlen. Die Erklärung der Kündigung wird im Einklang mit den Bedingungen der Hybridanleihe 2011 gesondert kund gemacht. Die Rückzahlung wird über die Zahlstellen erfolgen. Die Hybridanleihe 2015 (Tranche 1 (ISIN XS1294342792) und Tranche 2 (ISIN XS1294343337)) bleibt von dieser Kündigung der Hybridanleihe 2011 unberührt.

Die Durchführung der potentiellen Emission der Neuen Hybridanleihe ist unter anderem von den gegebenen Marktbedingungen abhängig und könnte innerhalb der nächsten 18 Monate, frühestens jedoch im Mai 2018 stattfinden. Die potentielle Neue Hybridanleihe soll kein Endfälligkeitsdatum haben und von OMV zu bestimmten Stichtagen und unter bestimmten Bedingungen zurückgezahlt werden können. Details einer potentiellen Emission wie der Gesamtnennbetrag, der Emissionspreis und der Kupon würden in einem Bookbuilding-Verfahren basierend auf den jeweils geltenden Marktbedingungen ermittelt werden. Der Emissionserlös aus einer potentiellen Neuen Hybridanleihe soll für die Stärkung der Liquidität und finanziellen Flexibilität des Konzerns sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Rechtlicher Hinweis:

Diese Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft erfolgt in entsprechenden EU-Ländern ausschließlich nach Veröffentlichung und Notifizierung eines von einer zuständigen Aufsichtsbehörde gebilligten Prospektes. Etwaige vor dem öffentlichen Angebot erteilte Aufträge zur Zeichnung von Wertpapieren werden zurückgewiesen. Sollte ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft in Österreich durchgeführt werden, wird ein Prospekt nach den Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes nach Österreich notifiziert und veröffentlicht, der auf der Website der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) abgerufen werden kann und bei OMV Aktiengesellschaft, Trabrennstraße 6-8, 1020 Wien, Österreich, während üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich sein wird. Ein Angebot von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft in Österreich wird ausschließlich auf Basis eines veröffentlichten Prospektes erfolgen.

Diese Informationen sind weder zur Veröffentlichung, noch zur Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und dürfen nicht an "U.S. persons" (im Sinne der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an "U.S. persons" nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des Securities Act of 1933 verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: OMV Aktiengesellschaft

Trabrennstraße 6-8

A-1020 Wien

Telefon: +43 1 40440/21600

FAX: +43 1 40440/621600

Email: investor.relations @ omv.com

WWW: http://www.omv.com

ISIN: AT0000743059

Indizes: ATX

Börsen: Wien

Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

OMV

Andreas Rinofner, Media Relations

Tel.: +43 (1) 40 440-21357; e-mail: public.relations @ omv.com

Florian Greger, Investor Relations

Tel.: +43 (1) 40 440-23056; e-mail: investor.relations @ omv.com