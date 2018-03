Optimierte HVAC-Lösung von LG steht bereit, um auf der MCE 2018 alle Blicke auf sich zu ziehen

Mailand (ots/PRNewswire) - LG Electronics (LG) wird auf der Mostra Convegno Expocomfort (MCE) 2018 vom 13.-16. März in Mailand, Italien, seine fortschrittlichen Lösungen und Steuerungssysteme im Bereich Klimatechnik (Heating, Ventilation and Air Conditioning, HVAC), bei denen integrierte Steuerung und optimale Effizienz im Vordergrund stehen, ausstellen.

Der LG-Stand präsentiert HVAC-Lösungen für Privat- und Geschäftskunden, die speziell für den europäischen Markt zugeschnitten sind. Insbesondere von der umfangreichen Produktreihe für Heizungslösungen, darunter die LG Therma V und die LG Hybrid Multi sowie die für den lokalen Markt angepasste VRF-Lösung, steht zu erwarten, dass sie die Hauptattraktion sein werden.

Die LG Therma V Split bietet eine bequeme Installation und eine beachtliche Steigerung bei der Leistung. Ebenfalls bei der Ausstellung dabei ist die Hybrid Multi, bei der die Kosteneffizienz höher ausfällt und dank des Angebots von Kühlung, Heizung und sogar Warmwasseraufbereitung die Installationskosten minimiert werden. Die modulare MULTI V M zielt mit seiner hochgradig flexiblen Installation auf den europäischen Markt.

"Neben der Vorstellung seiner fortschrittlichen Lösungen auf der MCE wird LG sich auch weiterhin aktiv um die europäische HVAC-Branche bemühen, wobei es dabei innovative Lösungen, die speziell auf diesen Markt ausgerichtet sind, zum Einsatz bringen wird", sagte James Lee, Leiter der Air Solution Sales & Marketing Group.

Informationen zu LG Electronics Air Solution Business Unit

Die Air Solution Business Unit von LG Electronics ist einer der Weltmarktführer bei HVAC- und Energie-Lösungen mit einem umfassenden Angebot, das auf bewährtem Wissen und einer ebensolchen Leistungsfähigkeit beruht. LG, das 1968 die erste Klimaanlage für Privatwohnungen in Korea auf den Markt gebracht hat, hat im Verlauf der letzten 50 Jahre den Weg für Komplett-HVAC-Lösungen über einen strategischen Einsatz fortschrittlicher Technologien bereitet. Mithilfe einer gut verankerten Produktionsbasis und einer in Branche führenden Leistungsfähigkeit bietet das Unternehmen sowohl für Geschäftskunden als auch im Privatkundenbereich effektive HVAC-Lösungen. Sein breites Spektrum an hoch modernen Systemen für Heizung, Lüftung und Klimaanlagen repräsentiert eine echte Angebotsinitiative von LG zu den am besten optimierten Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungsgebieten. Das Unternehmen folgt konsequent seinem Motto "Innovation for a Better Life", indem es Lösungen anbietet, die in hohem Maße energieeffizient und zuverlässig sind und auf dem hoch modernen Know-how und den Technologien des Unternehmens basieren, womit eine optimale Umgebung für Nutzer gewährleistet wird. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.LG.com.

