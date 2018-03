Ortho Clinical Diagnostics bringt Orthos VITROS® C-Peptid-Assay auf den Markt

Raritan, New Jersey (ots/PRNewswire) - Ortho Clinical Diagnostics, ein weltweit führendes Unternehmen von In-vitro-Diagnostika, gab heute die Markteinführung der VITROS® C-Peptid-Reagenzienpacks und -Kalibratoren für die Immundiagnostik bekannt. Damit erweitert das Unternehmen sein Testangebot für das Management aller Aspekte von Diabetes und anderen Pankreaserkrankungen. Der Assay ist ab sofort in den USA und anderen Ländern, die die CE-Kennzeichnung anerkennen, im Handel erhältlich.

Die Messung von C-Peptid wird zur Diagnose und zum Management verschiedener Typen von Diabetes und ähnlicher Erkrankungen genutzt. C-Peptid wird von den Betazellen der Bauchspeicheldrüse produziert und abgeschieden. Der Messwert hilft bei der Differenzierung zwischen Diabetes Typ 1 und 2, verstecktem Autoimmundiabetes bei Erwachsenen (LADA) sowie MODY-Diabetes und wird außerdem zur Erkennung von absolutem Insulinmangel[i], [ii] eingesetzt. In Kombination mit den Insulin- und Glucosewerten kann der C-Peptid-Spiegel außerdem zur Differenzierung zwischen artifizieller Hypoglykämie und endogenem Hyperinsulinismus infolge von Insulinomen oder anderen Erkrankungen dienen.[iii],[iv]

"Ortho beabsichtigt, Gesundheitsdienstleistern ein umfassendes Angebot an Hilfsmitteln für die Überwachung und das Management von komplexen Stoffwechselerkrankungen und Krankheiten wie Diabetes bereitzustellen", sagt Robert Yates, COO von Ortho. "Die Erweiterung von Orthos VITROS®-Menü um C-Peptid zeigt unser Engagement für Innovationen, die unsere Kunden bei der Erreichung ihrer Ziele unterstützen."

Laut der Weltgesundheitsorganisation leiden neun Prozent aller Menschen ab 18 Jahren weltweit unter Diabetes.[v] Hinzu kommt, dass 191 Millionen Menschen mit Diabetes noch keine richtige Diagnose erhalten haben.[vi] Diabetes wird als chronische, lebenslange Erkrankung mit erheblichen Komorbiditäten behandelt. Daher brauchen Labors unbedingt einen Partner, der das volle Spektrum der Diabetesdiagnose unterstützt.

Diese Markteinführung folgt der weltweiten Einführung von Orthos Insulin-Assay im Juli 2017. Dies ist eine Erweiterung des umfassenden Diabetes-Menüs, zu dem bereits HbA1c, Glucose, Beta-Hydroxybutyrat, BUN/Harnstoff/Kreatinin und Microalbumin gehören. Weltweit wird Ortho zwischen Mitte 2014 und Ende 2018 voraussichtlich 60 neue oder verbesserte Assays für seine Kunden auf den Markt bringen.

Informationen zu den VITROS®-Systemen

Die VITROS® Chemie-, Immundiagnostik- und integrierten Systeme von Ortho Clinical Diagnostics stellen ein Produktportfolio von patentierten Technologien dar, das klinische Labors dabei unterstützt, Erkrankungen zu diagnostizieren, zu überwachen und zu behandeln. VITROS® Produkte sind dazu gedacht, klinischen Labors Hilfestellung bei organisatorischen, betrieblichen und wirtschaftlichen Herausforderungen zu leisten.

Informationen zu Ortho Clinical Diagnostics

Ortho Clinical Diagnostics ist ein weltweit führendes Unternehmen in In-vitro-Diagnostika und stellt seine Dienste klinischen Labors und Immunhämatologie-Gemeinschaften zur Verfügung. Orthos qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen ermöglichen es Experten im Gesundheitswesen in Krankenhäusern, Krankenhausnetzen, Blutbänken und Labors in mehr als 125 Ländern, fundierte Behandlungsentscheidungen zu treffen. Ortho liefert anspruchsvolle Testmethoden, Automatisierung sowie Werkzeuge für Informationsmanagement und Auswertung an klinische Labors auf der ganzen Welt, damit sie ihren Betrieb effizienter und effektiver gestalten und die Patientenversorgung verbessern können. Die Produkte zur Blutgruppenbestimmung von Ortho helfen den Immunhämatologen sicherzustellen, dass jeder Patient das für ihn sicherste Blutprodukt erhält. Orthos Ziel ist es, durch Diagnostik Leben zu verbessern und zu retten, und zwar durch neue, innovative Möglichkeiten. Diese Einstellung definiert Ortho schon seit mehr als 75 Jahren und prägt auch die Zukunft des Unternehmens. Detaillierte Informationen finden Sie unter www.orthoclinicaldiagnostics.com.

VITROS® ist eine Marke von Ortho Clinical Diagnostics.

© Ortho Clinical Diagnostics 2018

