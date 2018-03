KERNLAND NP GMBH ruft das Produkt PENNY WALNÜSSE FEIN GERIEBEN 200G zurück

Wien (OTS) - Aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes ruft der Hersteller KERNLAND NP GMBH das Produkt PENNY WALNÜSSE FEIN GERIEBEN 200G mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 30.09.2018, der Charge 048/3162 und Ursprung in Rumänien zurück. Aufgrund des möglichen Vorhandenseins von Nussschalen-Teilen in vereinzelten Packungen wird vom Verzehr dieses Produktes abgeraten!

Als vorbeugende Maßnahme wurde der gesamte Warenbestand des betroffenen Produktes sofort aus dem Verkauf genommen.

KundInnen, die das Produkt bereits erworben haben, können Sie dieses ab sofort auch ohne Kassenbon retournieren. Von dem Rückruf betroffen sind nur jene Produkte, die in Österreich erhältlich sind.

Die Warnung besagt nicht, dass das Gesundheitsrisiko vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist.

Bei Rückfragen können sich KundInnen per Mail an barbara.haderer @ kernland.at oder telefonisch an die Tel-Nr. +432782 83201-16 wenden.

