Harvest Global Investments legt Harvest China Bonds Fund auf, Neuzugang im Harvest-Portfolio von OGAW-Fonds

Hongkong (ots/PRNewswire) - Harvest Global Investments ("HGI"), der auf asiatische und chinesische Märkte spezialisierte Vermögensverwalter, hat heute den Start des Harvest China Bonds Fund angekündigt, der von Thomas Kwan, CIO von Harvest Global Investments, verwaltet wird. Der Fonds wird als einer der ersten überhaupt in Bond Connect investieren.

Der Harvest China Bonds Fund ist ein Neuzugang im Portfolio von OGAW-Fonds, die seit 2014 bestehen und von HGI verwaltet werden. Das Unternehmen treibt seine internationale Expansion voran und hat zahlreiche neue Investoren angeworben. Es gibt außerdem noch den Harvest China Evolution Equity Fund, Harvest Asia Stock Fund und Harvest China A Share Equity Fund.

OGAW-Fonds erfreuen sich bei asiatischen Anlegern immer größerer Beliebtheit, da das "Label" OGAW die Gewissheit bietet, dass bestimmte regulatorische Anforderungen und Maßnahmen zum Investorenschutz erfüllt sind. Darüber hinaus sind einige der historisch größten OGAW-Märkte auf der Suche nach lokalen Produkten. Mit der OGAW-Akkreditierung ist HGI in der Lage, solche Fonds auf globaler Basis bei der Investorengemeinde anzubieten.

HSBC Securities Services Luxembourg (HSS) ist die Depotbank und der Fondsverwalter für den Harvest China Bonds Fund.

Ashley Dale, Chief Business Development Officer und Chief Marketing Officer für Harvest Global Investments, sagte: "Wir haben den China Bonds Fund aufgelegt, um unser Produktangebot für internationale Anleger zu erweitern. Dieser Fonds ist einer der ersten, der Investoren das neue Bond Connect eröffnet, und steht bei der Marktentwicklung in der ersten Reihe. Wir sind überzeugt, dass wir mit unserer Expertise als chinesischer Vermögensverwalter und einem erfahrenen und routinierten Team von über 200 Anlageprofis vor Ort, ergänzt durch unsere Markterfahrung in Hongkong, unseren Kunden eine überragende Produktqualität in Sachen Marktkenntnis, Forschungsarbeit und aktiver Vermögensverwaltung anbieten können. Wir entwickeln unsere OGAW-Produktpalette ständig weiter mit Fonds, die die riesigen Chancen in China und ganz Asien abbilden."

Nicholas Maton, Head of Securities Services bei HSBC in Luxembourg, kommentierte: "Wir haben die rasante Entwicklung des China Interbank Bond Market beobachtet. China hat sich vorgenommen, seine Kapitalmärkte für ausländische Investoren und Vermögensverwalter zu öffnen. Bond Connect ist einer der ersten Meilensteine unter breit gestreuten chinesischen Marktzugangsinitiativen wie beispielsweise QFII, RQFII und Stock Connect. Wir begrüßen ausdrücklich die Möglichkeit, unsere Kunden beim Handel über Bond Connect zu unterstützen und bei der Entwicklung des luxemburgischen Fondssektors eine Vorreiterrolle zu übernehmen."

Der Harvest China Bonds Fund wird sich das starke Wachstum in China zunutze machen und in ein Portfolio von Anleihen investieren, die von chinesischen Zentral- und Kommunalregierungen, Top-Tier-Finanzinstitutionen und Konzernen mit Sitz in China (einschließlich Hongkong) ausgegeben oder garantiert werden. "Beim Bond Fund liegt der Fokus auf Investment-Grade-Kredit mit einer Laufzeit zwischen 2 und 4 Jahren", sagte Kwan. "Bei chinesischen Onshore-Anleihen visieren wir Positionen von bis zu 70 % an. In Kombination mit unserer Vor-Ort-Expertise und langjährigen Erfahrung lassen sich damit nach unserer Überzeugung positive und stabile Renditen erzielen."

Der Harvest China Evolution Equity Fund wurde im März 2017 aufgelegt und wird von Yannan Chenye, Head of China Equity Research, verwaltet. Zu den Positionen des Fonds, der auf strukturelle Veränderungen in Chinas dynamischer Wirtschaft abzielt, gehören einige der besten chinesischen Unternehmen. Der Fonds investiert in chinesische Beteiligungspapiere und damit verbundene Wertpapiere und bietet Investoren Zugang zu sämtlichen chinesischen Anlageinstrumenten, darunter an der Hongkonger Börse gehandelte Wertpapiere, als ADR gelistete chinesische Unternehmen sowie A-Share-Aktien. Zu diesem Zweck sind die Märkte in Kontinentalchina direkt mit der Hongkonger Börse vernetzt. "Für Investoren eröffnen sich vielversprechende Sektoren und Anlagemöglichkeiten", sagte Chenye. "Gleichzeitig verfügen wir über grundlegende Vor-Ort-Expertise bei der Marktforschung, die in der Branche ihresgleichen sucht."

Der Harvest Asia Stock Fund wurde im Februar 2015 aufgelegt und wird von June Chua, Head of Asian Equities, verwaltet. Er beinhaltet diversifizierte Eigenkapitalpositionen in Asien (ohne Japan), einschließlich aufstrebender Wirtschaftsräume wie Vietnam, Bangladesch, Sri Lanka, Kasachstan und die Mongolei. Der in Dollar notierte Fonds strebt eine langfristige Rendite an, die die Benchmark übertrifft. "Unser langfristiger Erfolg kann sich sehen lassen", sagte Chua über die Fonds-Performance.

Der Harvest China A Shares Equity Fund wurde im September 2014 aufgelegt und macht sich den positiven Trend bei chinesischen Inlandsaktien zunutze. Der Fonds zielt auf ein langfristiges Kapitalwachstum durch chinesische A-Shares, die an der Schanghaier Börse und der Börse von Shenzhen gehandelt werden. Damit profitiert er vom rasanten Konjunkturaufschwung in China. Mit Stichtag 31. Januar 2018 hat der Fonds seit seiner Auflegung eine Gesamtrendite von 100,84 % erzielt.

Informationen zu Harvest Global Investments

Harvest Global Investments (HGI) besteht seit 2008 und hat Büros in Hongkong, London und New York. Das erfahrene, internationale Expertenteam von HGI verwertet marktrelevante Informationen und Erkenntnisse, um Anlegern aus der ganzen Welt eine überragende Rendite auf asiatischen und chinesischen Märkten zu liefern.

