ÖAMTC: Verkehrsplanung braucht Dialog statt "Stau nach Plan"

Kritik an Knoflacher-Interview, Club setzt auf Dialog und bietet Lösungen

Wien (OTS) - Bewusst erzeugter Stau? In einem Interview mit dem deutschen Magazin "Der Spiegel" gibt der österreichische Verkehrsexperte Hermann Knoflacher zu, dass das Wiener Verkehrskonzept seit Jahrzehnten darauf ausgerichtet ist, den Autofahrern das Leben schwer zu machen. "Derartige Sichtweisen sind veraltet – darauf machen wir seit Jahren mit der Aktion 'Stau nach Plan' aufmerksam. Wir setzen bei der Verkehrsplanung auf Dialog. Mit konstruktiven Vorschlägen bieten wir Lösungen für alle Verkehrsteilnehmer", distanziert sich Bernhard Wiesinger, Leiter der ÖAMTC-Interessenvertretung vom Bekämpfen und dem gegenseitigen Ausspielen einzelner Mobilitätsgruppen. "Wir wollen gemeinsam – ohne ideologische Stigmatisierungen – die Mobilität der Stadt neu gestalten."

So hat der ÖAMTC bereits vor Jahren ein Parkraumbewirtschaftungssystem für Wien präsentiert. Auch bei kürzlich umgesetzten Verkehrslösungen, z. B. am Getreidemarkt und in der Lothringerstraße, haben ÖAMTC-Experten Alternativen erarbeitet, die für alle Beteiligten sinnvolle Lösungen bieten. "Und die Luftschadstoffe könnten durch einfache Maßnahmen wie die 'Grüne Welle' deutlich reduziert werden", fasst Wiesinger abschließend nur einige Beispiele der Club-Aktivitäten in diesem Bereich zusammen.

