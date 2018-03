Vorsitzender der SPÖ Wien Michael Ludwig gratuliert Peter Kaiser zum Kärntner SPÖ-Wahlsieg

Wien (OTS/SPW) - "Peter Kaiser hat heute mit der SPÖ in Kärnten ein fulminantes Wahlergebnis erreicht", so der Vorsitzende der SPÖ Wien Michael Ludwig. Kaiser blicke auf fünf erfolgreiche Jahre zurück, in denen er sozialdemokratische Werte erfolgreich umgesetzt habe. Zum Beispiel schuf er 1.500 neue Kinderbetreuungsplätze und 130 zusätzliche Pflegefachkräfte in Pflegeheimen. Durch Investitionen in den Wirtschaftsstandort konnte die Arbeitslosigkeit reduziert werden und die Beschäftigungszahlen angehoben werden. Für die Zukunft habe sich Kaiser große Ziele wie die ganzjährige, ganztätige Kinderbetreuung, den Ausbau der Studienangebote an Hochschulen und das klare Bekenntnis zur Sozialpartnerschaft gesteckt. "Die SPÖ Kärnten und Peter Kaiser als Landeshauptmann haben in den letzten fünf Jahren Kärnten eine sozialdemokratische Handschrift verliehen. Ich gratuliere Peter Kaiser ganz herzlich zu seinem tollen Wahlergebnis. Die deutlichen Stimmenzugewinne sind eine klare Bestätigung seiner Politik. Der erfolgreiche Weg in Kärnten wird fortgesetzt!", gratulierte Ludwig.

