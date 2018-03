JG Wien-Jahreskonferenz: STILL FIGHTING - für ein rotes Wien.

Katharina Weninger BA als neue Vorsitzende der Jungen Generation in der SPÖ Wien gewählt.

Die Welt um uns herum ist im Umbruch. Während künstliche Intelligenz und die Globalisierung unsere Realität einholen, erleben wir ein Wiedererstarken des Nationalismus und Angriffe auf die Arbeitsbedingungen der Menschen, ebenso wie auf das Recht auf Selbstbestimmung der Frauen. In dieser Situation legen viele Menschen ihre Hoffnung in eine junge Sozialdemokratie. Als JG haben wir in den letzten Jahren bewiesen, dass wir Politik für junge Menschen machen können, dass wir die Themen, die junge Erwachsene bewegen, kennen und auch glaubwürdig vertreten. Diesen Weg werden wir entschlossen weitergehen Vorsitzende der Jungen Generation Wien Katharina Weninger

Man kann JGlerinnen und JGler nicht in eine Schublade stecken. Wir sind so vielseitig, wie die jungen Menschen in Wien. Doch uns alle verbindet eines: wir kämpfen für unsere Ideen – für unsere Vision für ein gutes Leben für alle Menschen in unserer Stadt! Vorsitzende der Jungen Generation Wien Katharina Weninger

Unter der schwarz-blauen Bundesregierung zeichnet sich ein trauriges Bild: der Abbau von ArbeitnehmerInnenrechte, Einsparungen im Sozialbereich, der Gesundheit und Bildung und Zugriffe auf Erspartes. Wir sind das Gegenmodell zu Schwarz-Blau und stehen für die Rechte der ArbeitnehmerInnen, PensionistInnen und Studierende ein. Wir machen Politik für die Menschen. Vorsitzender der SPÖ Wien Michael Ludwig

Gemeinsam haben wir uns für jene jungen Wienerinnen und Wiener stark gemacht, die nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren wurden. Von einer gerechten Arbeitswelt und sozialer Sicherheit über leistbares Wohnen und einer aktiven und gleichberechtigten Inklusionspolitik bis hin zur Netzpolitik haben wir mit einer riesigen Bandbreite an Forderungen dafür gearbeitet, den Menschen das Leben zu erleichtern. Wir können stolz auf das Erreichte sein, dürfen uns aber gerade unter der schwarz-blauen Bundesregierung nicht ausruhen. Wien ist und bleibt anders. Wir sind und bleiben das Bollwerk gegen eine Rechte Politik, in dem wir für die Sorgen und Anliegen der 95% der Bevölkerung einstehen. LAbg./GR Marcus Gremel

Wien (OTS/SPW) - Unter dem Motto „STILL FIGHTING“ hielt die Junge Generation in der SPÖ Wien (JG-Wien) am gestrigen Samstag ihre Jahreskonferenz in der younion im Alsergrund ab. Die Konferenz stellte den Kampf gegen Schwarz-Blau in den Mittelpunkt und brachte einen Wechsel an der Spitze: Mit der überwältigenden Mehrheit von 84.85%Prozent wurde Katharina Weninger BA als neue Vorsitzende der Jungen Generation in der SPÖ Wien gewählt.****

60 Jahre JG, 60 Jahre Kampf für ein linkes, progressives und weltoffenes Wien war das Leitmotiv der JG Wien Landeskonferenz 2018, die neben zahlreichen inhaltlichen Forderungen auch einen personellen Wechsel brachte. Der scheidende JG-Wien Vorsitzende LAbg./GR Mag. Marcus Gremel zog vor den rund 150 Delegierten und Gästen Resümee über erfolgreiche sechs Jahre für die Junge Generation: „Gemeinsam haben wir uns für jene jungen Wienerinnen und Wiener stark gemacht, die nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren wurden. Von einer gerechten Arbeitswelt und sozialer Sicherheit über leistbares Wohnen und einer aktiven und gleichberechtigten Inklusionspolitik bis hin zur Netzpolitik haben wir mit einer riesigen Bandbreite an Forderungen dafür gearbeitet, den Menschen das Leben zu erleichtern. Wir können stolz auf das Erreichte sein, dürfen uns aber gerade unter der schwarz-blauen Bundesregierung nicht ausruhen. Wien ist und bleibt anders. Wir sind und bleiben das Bollwerk gegen eine Rechte Politik, in dem wir für die Sorgen und Anliegen der 95% der Bevölkerung einstehen.“

Katharina Weninger folgt auf Marcus Gremel. Die JG Meidling Vorsitzende, bisherige stv. Vorsitzende der JG-Wien und ehemalige Bundesfrauensprecherin der Jungen Generation bekräftigte in ihrer Antrittsrede den eingeschlagenen Weg, den unermüdlichen Kampf für ein linkes, progressives und weltoffenes Wien und gegen rechtsextreme und –populistische Politik weiterzuführen: „Die Welt um uns herum ist im Umbruch. Während künstliche Intelligenz und die Globalisierung unsere Realität einholen, erleben wir ein Wiedererstarken des Nationalismus und Angriffe auf die Arbeitsbedingungen der Menschen, ebenso wie auf das Recht auf Selbstbestimmung der Frauen. In dieser Situation legen viele Menschen ihre Hoffnung in eine junge Sozialdemokratie. Als JG haben wir in den letzten Jahren bewiesen, dass wir Politik für junge Menschen machen können, dass wir die Themen, die junge Erwachsene bewegen, kennen und auch glaubwürdig vertreten. Diesen Weg werden wir entschlossen weitergehen“ .

Weiters strich sie heraus, wie wichtig der Einsatz der JGlerinnen und JGler für die Zukunft der SPÖ ist: „Man kann JGlerinnen und JGler nicht in eine Schublade stecken. Wir sind so vielseitig, wie die jungen Menschen in Wien. Doch uns alle verbindet eines: wir kämpfen für unsere Ideen – für unsere Vision für ein gutes Leben für alle Menschen in unserer Stadt!“

Wie eine zukunftsgewandte linke progressive und weltoffene Politik aussieht, zeigten die beschlossenen Anträge, die mehr Mitbestimmung, die Vermittlung von Medienkompetenz in der Schule im Hinblick auf Fake News bis hin zu Sonderfördermittel für die Forschung für Energiespeichersysteme (funktionale Batterien oder Akkumulatoren, etc.) und die gesellschaftliche und rechtliche Aufwertung von Sexarbeit forderten. Den Kampf gegen Schwarz-Blau spiegelten auch die Anträge wider, die sich gegen die Abschaffung des Jugendvertrauensrats, für die Verteidigung der Arbeiterkammer und für einen umfassenden NichtraucherInnenschutz aussprachen.

Die JG-Wien durfte auf ihrer Konferenz einen ganz besonderen Gast als Referenten, den neu gewählten SPÖ Wien Vorsitzenden und zukünftigen Bürgermeister Dr. Michael Ludwig, begrüßen. Im Rahmen der Konferenz betonte der Landesparteivorsitzende: „Unter der schwarz-blauen Bundesregierung zeichnet sich ein trauriges Bild: der Abbau von ArbeitnehmerInnenrechte, Einsparungen im Sozialbereich, der Gesundheit und Bildung und Zugriffe auf Erspartes. Wir sind das Gegenmodell zu Schwarz-Blau und stehen für die Rechte der ArbeitnehmerInnen, PensionistInnen und Studierende ein. Wir machen Politik für die Menschen.“

Website der JG-Wien

Website zur JG-Wien Landeskonferenz

Flickr-Album der SPÖ Wien





Junge Generation der SPÖ Wien JG-Wien-Website

Rückfragen & Kontakt:

Junge Generation in der SPÖ Wien

Paul Reisenauer

Tel.: 0664/9171721

http://junge-generation.at



SPÖ Wien Kommunikation

Tel.: 01/534 27 222

http://www.spoe.wien