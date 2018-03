APA-Science Dossier: Scheitern mit System

Neues Dossier zum Thema Scheitern in der Forschung

Wien (OTS) - Versuch, Irrtum, noch einmal von vorn: Forschung ist auf dem Weg zur Erkenntnis immer wieder zum Scheitern verurteilt. Fehlschläge führen zu besseren oder ganz neuen Ergebnissen und bereichern die Wissenschaft. Soweit die Theorie. In der Praxis hat das Scheitern noch viel mehr Nuancen - von abgelehnten Projektanträgen und sonstigen bürokratischen Hürden bis zur Diskussion um die ominöse "Fehlerkultur".

Der Umgang mit Fehlschlägen will gelernt sein. Das fängt in der Schule an und zieht sich von der Universität bis in die Unternehmenswelt. Wieviel Scheitern ist optimal, wann ist es zuviel, wann zuwenig? Eine Antwort darauf ist bei Unternehmen die "Scheiternsquote". In der Wissenschaft hat Scheitern oft weniger mit der wissenschaftlichen Arbeit zu tun als mit Rahmenbedingungen.



Das gesamte Dossier finden Sie auf APA-Science unter: science.apa.at/dossier/scheitern.

Das gesamte Dossier mit zahlreichen Expertenmeinungen, ausführlichen Fragen und Antworten lesen Sie unter APA-Science Dossier "Scheitern"

APA-Science Event am 13.3.: "Wer bestimmt die Forschung?"

