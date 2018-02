LSP Buchmayr: Landtagswahlen Tirol: tolles Ergebnis der Grünen nach einem starken Wahlkampf

Wahlergebnis ist eine Bestätigung für den schwarz-grünen Kurs in Tirol - Grüne am besten Weg zurück zu alter Stärke

Linz (OTS) - „Es ist ein großer Erfolg für die Grünen in Tirol. Es ist ein tolles, zweistelliges Ergebnis nach einem starken Wahlkampf, zu dem ich Ingrid Felipe und ihrem Team herzlich gratuliere. Nicht wenige haben ein so gutes Abschneiden bezweifelt. Die Grünen in Tirol haben sich dieser Einschätzung mit Kampfgeist und höchstem Einsatz erfolgreich entgegengestellt“, kommentiert die Landessprecherin der Grünen OÖ LAbg. Maria Buchmayr das Ergebnis der Tiroler Landtagswahlen.

Dieses Ergebnis zeigt auch zweierlei:

Erstens, dass die TirolerInnen mit der Arbeit der schwarz-grünen Koalition zufrieden sind: Buchmayr: „Das Wahlergebnis ist eine Bestätigung für den schwarz-grünen Kurs in Tirol und ein klarer Auftrag das Land auch in den nächsten Jahren gemeinsam in eine positive Zukunft zu führen“.

Zweitens, dass die Grünen am besten Weg zurück zu alter Stärke sind. „Nach Niederösterreich ist auch das Ergebnis in Tirol ein weiterer wichtiger Schritt am Comeback-Weg der Grünen. Wir werden mit sachlicher, konstruktiver Politik weiter alles daran setzen, das Vertrauen der WählerInnen wieder vollständig zurückzugewinnen“, kündigt Buchmayr an.

Rückfragen & Kontakt:

Die Grünen Oberösterreich, Mag. Markus Gusenbauer, Pressereferent, Tel.: 0664/831 75 36, mailto: max.gusenbauer @ gruene.at, http://www.ooe.gruene.at