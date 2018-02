Holub: Ergebnis in Tirol stimmt Kärntner Grüne zuversichtlich

Grünen-Spitzenkandidat Rolf Holub gratuliert Ingrid Felipe und ihrem Team: "Ergebnis bringt Aufschwung für Kärntner Grüne"

Klagenfurt (OTS) - Sehr herzlich gratuliert Kärntens Spitzenkandidat Rolf Holub heute, Sonntag, den Tiroler Grünen rund um Ingrid Felipe zum erreichten Wahlergebnis. Nach der ersten Hochrechnung kommen die Grünen in Tirol auf 10,7% der Stimmen.



Für Holub sei dies ein schöner Erfolg, der die Kärntner Grünen zuversichtlich für die eigene Landtagswahl am 4. März stimme: "Am Tiroler Beispiel sieht man, dass sich fleißige Regierungsarbeit und der hartnäckige Einsatz für unsere Umwelt und Natur auszahlt. Auch in Kärnten haben wir in den letzten Jahren bewiesen, dass es die Grünen im Landtag und in der Regierung braucht - für Umwelt und Natur, für Erneuerbare Energien, für den Öffentlichen Verkehr und für mehr Kontrolle und Demokratie“, so Holub.



Holub zeigt sich überzeugt davon, dass eine Trendwende für die Grünen jetzt auch in Kärnten möglich sei: "Es gilt, in der letzten Woche jeden einzelne Wählerin und jeden einzelnen Wähler von den Grünen zu überzeugen. Ohne uns droht die Betonierung und Verbauung der wunderbaren Kärntner Landschaft, ein aggressives Vorgehen gegen geschützte Tierarten, ein Stillstand im Naturschutz und der Rückfall in Zeiten, in denen Steuergeld wie Spielgeld aus dem Fenster geworfen wurde“, so Holub.



