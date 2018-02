Wien-Leopoldstadt: Zwei Tatverdächtige verüben schweren Raubversuch mit Messer

Wien (OTS) - Zwei junge Männer (13 bzw. 18 Jahre alt) wurden am 22.02.2018 gegen 21:10 Uhr von zwei Tatverdächtigen (13 bzw. 16 Jahre alt) angesprochen, dass sie ihnen Zigaretten geben sollten, da sie ansonsten Schläge kassieren würden. Nachdem diese Androhung alleine nicht ausreichte, zückte der 13-jährige Tatverdächtige ein Klappmesser, um der Forderung Nachdruck zu verleihen. Im selben Moment kam ein Streifenwagen am Tatort vorbei, woraufhin die mutmaßlichen Täter flüchteten. Beide konnten angehalten werden, der 13-Jährige wurde in eine betreute Unterkunft verbracht, der 16-Jährige ist in Haft. Das zur Tat verwendete Klappmesser wurde sichergestellt.

