Schigaudi und Ostervorfreude im Lavanttal

Kurzurlaub und Genusszeit beim Moselebauer

Perchtoldsdorf/Bad St. Leonhard (OTS) - Strahlend blauer Himmel und Schneeberge wie aus dem Bilderbuch. Perfekt für genussreiche Tage im März. Vormittags am Klippitztörl carven, nachmittags beim Moselebauer im warmen Wasser der Pools chillen oder in der Zirbensauna entspannen. Das familiäre 4Sterne Wohlfühl- und Seminarhotel Moselebauer in Bad St. Leonhard punktet mit tollen Angeboten im März.

Verwöhntage im März mit vielen Annehmlichkeiten:

Jetzt einige Tage Winterfreude beim „Moselebauer“ genießen, die einfach nur gut tun. Die Special-Pauschale im März ist ab sofort buchbar (ab drei Nächten) und enthält: Begrüßungsgetränk, die umfangreiche ¾ Verwöhn-Pension mit vielen regionalen Schmankerln, Bademäntel und Badeschuhe auf den Zimmern, täglich gratis Transfer auf die Skialm Klippitztörl, gratis WLAN im gesamten Hotel, Benützung der Bade- und Wellnesslandschaft.

Und das besondere Zuckerl: 1 Nacht zusätzlich gratis bei Buchung der Pauschale im März (ab EUR 310,00 p.P.), Kinder bis zu 12 Jahren sind Gäste des Hotels, für Kinder ab 12 Jahren werden 50 % verrechnet und ebenfalls gratis ist der Schipass für die ganze Familie am Klippitztörl.

Erleben Sie jetzt den Sonnenskilauf in den Kärntner Bergen oder einfach nur ruhige, entspannte Vorfrühlingstage mit Wohlfühlgarantie im Hotel. Familie Pirker und das freundlichen Moselebauer-Team freuen sich, Ihre Gastgeber sein zu dürfen.

Buchungen und Informationen zu den Pauschalangeboten im März

Tel.: 0043435023330, moselebauer @ moselebauer.at, www.moselebauer.at

