Einladung zur Pressekonferenz: Wie umgehen mit Impfskeptikern?

9. NÖ Impftag: Gemeinsame Fortbildung von Ärzten und Apothekern

Wien (OTS) - Die Gruppe der Impfskeptiker, Impfkritiker und Impfgegner, die es immer schon gegeben hat, ist in den letzten Jahren angewachsen. Zurückzuführen ist dies u.a. auf die neuen Medien, die auch noch so obskuren Theorien eine rasche Verbreitung ermöglichen. Was sind die Befürchtungen von Menschen, die verunsichert sind und Impfungen skeptisch gegenüber stehen, und wie kann man diese von der Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit des Impfens überzeugen?



Ihre Gesprächspartner

Dr. Irmgard Lechner, Landessanitätsdirektorin Niederösterreich

Mag. pharm. Peter Gonda, Präsident der Apothekerkammer Niederösterreich

Ao. Univ.-Prof. Dr. Michael Kundi, Zentrum für Public Health, Med Uni Wien

OA Dr. Robert Weinzettel, Impfreferent der NÖ Ärztekammer

Prim. Univ.-Prof. Dr. Karl Zwiauer, Vorstand der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde St. Pölten, Initiator des NÖ Impftages, Mitglied des Nationalen Impfgremiums

Pressekonferenz: Wie umgehen mit Impfskeptikern?

Datum: 01.03.2018, 10:00 Uhr

Ort: Café Landtmann, Landtmannsaal

Universitätsring 4, 1010 Wien, Österreich

