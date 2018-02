Produktrückruf Dr. Oetker Professional Frischekuchen für Großverbraucher

Villach (OTS) - Die Dr. Oetker GmbH ruft vorsorglich Produkte aus der Produktreihe „Dr. Oetker Professional Frischekuchen für Großverbraucher“, hergestellt von der Firma Stabinger GmbH, zurück. In den folgend genannten Produkten mit dem aufgedruckten Mindesthaltbarkeitsdatum 23.2.2018 und 28.2.2018 können aufgrund eines Fehlers in der Rohstofflieferung Metallfragmente enthalten sein. Die Übersicht der möglich betroffenen Produkte entnehmen Sie bitte dem angefügten PDF oder unter folgendem Link



Die betroffene Ware wurde ausschließlich im österreichischen Gastronomiegroßhandel ab Februar 2018 in Verkehr gebracht. Dieser wurde umgehend informiert. Zur Vermeidung gesundheitlicher Risiken werden Gastronomiekunden und Verbraucher gebeten, die zurückgerufene Ware in der Einkaufsstätte, in der das Produkt erworben wurde, abzugeben. Der Kaufpreis wird erstattet. Dr. Oetker entschuldigt sich bei seinen Kunden für etwaige entstehende Unannehmlichkeiten.

Rückfragen & Kontakt:

Ansprechpartner für Medien:

Dr. Oetker Österreich GmbH

Manfred Reichmann

Tel.: 04242 / 5 54 54 – DW 66

E-Mail: manfred.reichmann @ oetker.at