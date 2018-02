Beko verlängert und erweitert Sponsoringvertrag mit FC Barcelona und kündigt Gerard Piqué als Global Ambassador für "Eat Like a Pro"-Initiative an

Istanbul und Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Beko wird globaler Hauptpartner des FC Barcelona

Beko, die führende Haushaltsgerätemarke in Europa, gab die Verlängerung seines Sponsoringvertrags mit dem FC Barcelona bekannt, der in den kommenden drei Sportsaisons eine Reihe spannender gemeinsamer Initiativen bringen wird.

Die Vereinbarung wurde auf der gemeinsamen Pressekonferenz im Auditori 1899 der Camp Nou-Klubanlage des FC Barcelona bekannt gegeben. Dieser neue Vertrag etabliert Beko als Hauptpartner und verleiht dem Unternehmen förmlich den Titel des offiziellen Training-Partners vom FC Barcelona - und gleichzeitig bleibt Beko die erste Wahl für Haushaltsgeräte des FC Barcelona.

Beko konnte so sein Markenbewusstsein über die weltweite, ca. 300 Millionen starke Fangemeinde des FCB verbreiten. Die Marke ist außerdem einer der 3 bekanntesten Sponsoren in 13 Ländern. An der Spitze liegen dabei die osteuropäischen Länder, die das höchste Sponsoring-Bewusstsein aufweisen. Seit dem Anfang des Sponsoringverhältnisses zu Beginn der Saison 2014-2015 strebte Beko nach stetigem Wachstum in Spanien und wurde eine der führenden drei Marken auf diesem Markt. Als führende Marke für unabhängige Haushaltsgeräte wird Beko auch insbesondere in Asien-Pazifik, Nahost und Afrika sowie in Osteuropa immer bekannter.

"NICHT NUR SPONSORING, SONDERN SOZIALES ENGAGEMENT"

Beide Marken haben gemeinsame Werte, die auf dem Wunsch beruhen, einen Unterschied im Leben von Menschen zu machen, sowohl lokal als auch global. Diese gemeinsame Vision führte zu einer globalen Initiative von Beko, 'Eat Like A Pro' (http://www.beko.com/eatlikeapro), und heute kündigten Beko und der FC Barcelona Gerard Piqué als globalen Botschafter für das Programm an.

Die 'Eat Like A Pro'-Kampagne soll die globale Epidemie übergewichtiger Kinder bekämpfen. Dazu zeigt sie Eltern und Kindern, was ihre Helden essen, um Höchstleistungen zu erzielen, um ihnen so die Bedeutung gesunder Ernährung und Essgewohnheiten zu vermitteln.

Film zur 'Eat Like A Pro'-Kampagne: https://youtu.be/EUdm3g4qUpY

Beko ist die internationale Hausgerätemarke der Arçelik-Gruppe und ein Global Premium Partner des FC Barcelona. Das Unternehmen bietet große Haushaltsgeräte, Klimaanlagen und kleine Haushaltsgeräte an. Beko ist die führende Marke für freistehende Haushaltsgeräte in Europa im Sektor Weißware und war zwischen 2000 und 2016 die am schnellsten expandierende Marke auf dem europäischen Markt insgesamt. Mit dieser Führungsposition ist Beko einer der wichtigsten Akteure auf dem Haushaltsgerätemarkt im Vereinigten Königreich, hält die Top-Position im Bereich freistehende Geräte in Frankreich sowie für den gesamten Weißwaremarkt in Polen.

Eat Like A Pro: http://www.Beko.com/eatlikeapro. Beko Global Team:

