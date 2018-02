Yadea zum regionalen Förderer der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2018(TM) für Asien ernannt

Schanghai (ots/PRNewswire) - Yadea, ein Marktführer in der Produktion elektrisch betriebener Motorräder, Fahrräder und Roller, ist zum regionalen Förderer der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2018(TM) ernannt worden. Als regionaler Förderer für Asien wird Yadea eine Reihe von Rechten erhalten, u. a. Präsenz auf LED-Werbebanden während des Events, Zugang zu Tickets und Rechte zur Markenanbindung in seiner Region.

Erleben Sie die interaktive Multichannel-Pressemitteilung hier:

https://www.multivu.com/players/English/8272551-yadea-2018-fifa-world-cup/

Die Zusammenarbeit mit der FIFA ist eine neue Benchmark für Yadea; sie bestätigt den Status von Yadea als Marke von Weltklasse, während das Unternehmen seine globale Expansionsstrategie ausführt. Das 2001 gegründete Unternehmen hat sich als erstklassiger Anbieter von elektrisch betriebenen Motorrädern, Fahrrädern und Rollern etabliert, der sich nicht nur auf die Herstellung, sondern auch auf Forschung und Entwicklung sowie den Verkauf spezialisiert hat und seine Produkte in derzeit 66 Länder weltweit exportiert.

"Es ist eine große Ehre für Yadea, zum regionalen Förderer der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2018(TM) für Asien ernannt worden zu sein. Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft(TM) als eine der populärsten Sportveranstaltungen mit den meisten Zuschauern passt perfekt zu unserer Strategie, uns international als hochwertige Marke zu positionieren", so Liu Yeming, Präsident der Yadea Technology Group. "Yadea wird im Rahmen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2018(TM) regionale Werbekampagnen starten, um Fußballfans anzusprechen, damit noch mehr Menschen unsere hochwertigen elektrisch betriebenen Motorräder, Fahrräder und Roller nutzen und umweltbewusster leben."

"Wir freuen uns, Yadea als regionalen Förderer an unserer Seite zu haben und gemeinsam in dieser bedeutenden Region für die FIFA noch mehr Fußballfans zu erreichen", so FIFA-Handelsdirektor Philippe Le Floc'h. "Yadea spricht junge Leute an, insbesondere solche, die einen nachhaltigeren Lebensstil verfolgen möchten, was für uns extrem wichtig ist."

In den letzten Jahren hat sich Yadea strategisch auf High-End-Produkte konzentriert und folgt dem Prinzip "Produkte anzubieten, die den Konsumenten Wohlbefinden verschaffen". Es hat u. a. Kooperationsvereinbarungen mit dem amerikanischen Elektromotorrad-Hersteller Lightning Motors, dem bekannten österreichischen Designunternehmen KISKA, Swarovski in Österreich und Panasonic in Japan. Zudem hat es das einzige nationale Unternehmenslabor, das durch das China National Accreditation Board for Conformity Assessment (CNAS) akkreditiert ist. Es konzentriert sich auf die Übernahme der Förderung des Motorradrennsports, intelligente Automobiltechnologie und das Angebot von Leistungen in den Automobil-Bereichen Verkauf, Wartung, Ersatzteile und Feedback.

