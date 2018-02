Kardinal: KZ-Vergleich von Laun ist "inakzeptabel"

Erzbischöfe Schönborn und Lackner kritisieren Aussage des emeritierten Salzburger Weihbischofs, der Segnungen homosexueller Partnerschaften mit KZ-Segnungen verglichen hatte

Salzburg-Wien (KAP) - Kardinal Christoph Schönborn und der Salzburger Erzbischof Franz Lackner üben scharfe Kritik an den jüngsten Aussagen des emeritierten Salzburger Weihbischofs Andreas Laun über kirchliche Segnungen homosexueller Partnerschaften. Es gehe "jedenfalls nicht an, den Wert gleichgeschlechtlicher Beziehungen in einem Atemzug mit der Mafia oder KZs zu nennen, wie dies leider gerade geschehen ist", erklärte der Wiener Erzbischof am Dienstag in einer Stellungnahme gegenüber Kathpress und hielt fest: "Diese Dinge sind nicht vergleichbar. So zu reden ist inakzeptabel."

"Die 'Ehe für alle' stellt uns als Kirche vor Herausforderungen, für die wir keine Patentrezepte haben", führte der Vorsitzende der Bischofskonferenz weiter aus und sagte: "Wir müssen auf diese Fragen behutsame Antworten geben, die die Würde und das Seelenheil aller Betroffenen im Blick haben."

"Die Äußerung des emeritierten Weihbischofs Laun macht betroffen. Wortwahl und Vergleich sind gänzlich unangemessen", erklärte Erzbischof Lackner gegenüber Kathpress. "Es ist und bleibt unverständlich, wie man systematische Verbrechen gegen die Menschheit in irgendeiner Weise in Zusammenhang mit gleichgeschlechtlichen Lebensformen bringen kann", betonte der Erzbischof, der darauf hinwies, dass er das Gespräch mit Weihbischof Laun gesucht habe. Laun habe ihm gegenüber versichert, die Menschen nicht verletzen zu wollen. "Aber gerade so geschehen Verletzungen. Daher habe ich ihn ausdrücklich gebeten, sich für dieses undifferenzierte Nebeneinanderstellen zu entschuldigen", so Lackner.

