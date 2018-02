WBV-GÖD: Stellungnahme zu aktuellen Medienberichten

Wien (OTS) - Diese Woche berichteten Medien rund um Fragestellungen zur „Wohnbauvereinigung der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, gemeinnützige GmbH“. Dazu hält das Unternehmen folgendes fest:

Viele Bewohner unserer Anlagen sind aufgrund vergangener und aktueller Berichte verunsichert, was die Organe des Unternehmens bedauern. Die Artikel „Wie die Stadt Wien um 3000 Sozialwohnungen pokert“ vom 6. Februar und „Kritik am Verkauf von Sozialwohnungen“ vom Folgetag haben für berechtigtes Interesse an den Geschehnissen gesorgt.

Der Einsatz der befugten Repräsentanten der WBV-GÖD gilt einer gedeihlichen Zukunft des Unternehmens innerhalb der Wohnungsgemeinnützigkeit. Die zitierten Stellungnahmen des „Österreichischen Verbandes gemeinnütziger Bauvereinigungen – Revisionsverband“ sowie des Wirtschaftsministeriums weisen hier einen konstruktiven Weg. Die Bereitschaft vergangene Transaktionen rückabzuwickeln besteht. Es liegt im Bestreben der WBV-GÖD auf eine dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz umfassend Rechnung tragende Eigentümerstruktur hinzuwirken. Zur Frage der Involvierung DDr. Michael Tojners in die Causa wird an dieser Stelle festgehalten, dass der zitierte Schriftverkehr authentisch ist.

