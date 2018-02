Neuer Song von Gernot Unterweger „Adjö Zigarette“ - ANHÄNGE/AUDIO

Lied heizt Raucher-Debatte an

Murau (OTS) - Rauchen oder Nichtrauchen – das ist in Österreich derzeit die Frage. Für Gernot Unterweger eine ganz klare Sache: Nichtrauchen. Mit seiner neuen Produktion „Adjö Zigarette“ setzt er ein Statement für die Gesundheit an Alle, die zum Rauchen aufhören möchten. Mit „Adjö Zigarette“ geht es hoffentlich leichter.

Lesen Sie hier das Interview zum Song:

Lieber Gernot, wie bist Du auf diesen Song gekommen?

Nach 15 Jahren Gelegenheitsrauchen wollte ich aufhören. Der Song war dann auf einmal da. Und mit dem Lied ging es leichter.

Was willst Du mit dem Song ausdrücken?

Es geht mit einem Augenzwinkern um den schweren Abschied von der letzten Zigarette. Und wenn es jemanden hilft, beim Rauchen aufzuhören, freue ich mich.

Welchen Stil hast Du bei der Produktion angewendet?

Natürlichkeit und Echtheit. Auch die Gitarrenqualität ist mir sehr wichtig. Doch noch viel wichtiger ist mir die Freude und die Ehrlichkeit einer Darbietung. Ich mag es, wenn es echt und authentisch ist.

Handelt es sich um einen eigens komponierten Song?

Ja, natürlich! In den letzten Jahren wurde der Drang zu den Eigenkompositionen immer stärker. Mir ist es wichtig geworden, den Menschen mit meiner Musik eine Botschaft zu überbringen; eine Botschaft, die mich selbst berührt – in der es um das Leben geht, so wie ich es empfinde.

Wann ist Live-Premiere, und wo kann man Dich hören?

Der Song wird am Montag, dem 19.2.2018 bei einem Live-Konzert im Romantik Seehotel Jägerwirt auf der Turracher Höhe vorgestellt.

Was erfüllt Dich beim Live-Auftritt?

Mir ist es besonders wichtig, dass die Zuhörer eine fröhliche und erfüllende Zeit mit meiner Musik verbringen können; meine Person rücke ich nicht in den Vordergrund, sondern ich sehe das Publikum, mich und die Gastgeber stets als eine große Einheit, Menschen, die gemeinsam eine schöne unvergessliche und wertvolle Zeit verbringen möchten.

Du arbeitest momentan auch viel an deinem Online-Auftritt – wie kann man sich das vorstellen?

„online live music“ heißt mein neues Social-Media-Konzept. Von meinem Studio aus gebe ich ein Facebook-Live Konzert mit Austropop-Hits und meinen Songs. Die Zuschauer können auch interaktiv mitbestimmen, und ich produziere live einen neuen Song. Somit verbinde ich das Publikum über mehrere Orte hinweg mit meiner Musik.

Du singst fast alle Lieder im Dialekt. Warum?

Ich fühle mich sehr wohl, wenn ich im Dialekt singe, und kann dadurch meine Emotionen besser ausdrücken.

Hat Dich die aktuelle Raucherdebatte beeinflusst?

Ja. Ich habe grundsätzlich natürlich nichts gegen Raucher. Mir ist es aber wichtig, dass seitens der Regierung eine Entscheidung getroffen wird, an der sich die Leute orientieren können.

Eine persönliche Frage: Bist Du Raucher oder Nichtraucher?

Ich war 15 Jahre lang Gelegenheitsraucher und bin seit einem halben Jahr ganz weg vom blauen Dunst. Ich freue mich schon sehr auf Auftritte ohne Zigarettenqualm, die der Stimme guttun!

Danke für das Interview, und alles Gute für Deine Songs!

(Interview geführt von Brandstätter PR - zur freien journalistischen Verwendung)

Gernot Unterweger ist Live- und Studiomusiker aus Murau in der Steiermark. Er ist professioneller Gitarrist und Musiker und seit 2014 selbstständig. Seitdem hat er zahlreiche nationale und internationale Auftritte absolviert. Seine erste CD „Lagerfeuer“ wurde bis jetzt fast 4.000 Mal verkauft. Der Song „Adjö Zigarette“ ist auf iTunes, Spotify, Amazon u.v.a.m. zum Download erhältlich.

