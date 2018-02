Surrealismus Now 2018: Kunst von Santiago Ribeiro auf dem Display am Times Square in New York geht nach Coimbra, Portugal

New York (ots) - Der weltweit bekannteste surrealistische Künstler des 21. Jahrhunderts und seine Aktivitäten am größten multimedialen Ort des Globus.

Im Anschluss an die Multimedia-Ausstellung von Santiago Ribeiros Kunst am Times Square geht es nun zur Ausstellung "International Surrealism Now" in Coimbra, Portugal, die auch in Paris bei der Veranstaltung "Osmosis-Kiraméki Transfigured!" kulturelle Ikonen und renommierte Künstler zeigt. Der portugiesische surrealistische Maler Santiago Ribeiro ist seit Juli 2017 auf dem Display von Thomson Reuters und der Nasdaq OMX Group am Times Square in New York City zu sehen und wird auch 2018 hervorgehoben.

"Wie immer mache ich jedes Mal etwas anderes und innovatives und die Idee, am Times Square in New York auszustellen, zeigt, wie Medien und neue Technologien eine moderne Art sind, unsere Kunst zu verbreiten." - sagte er. erklärte Ribeiro.

Ribeiro's Arbeit wurde in der US-Botschaft im Lissabon, im Portugiesisch-Amerikanischen Journal, im Digital Meets Culture, Presssenza fr, metroNews.ru, Pravda in Portugiesisch, The Herald News, Associated Press und vielen anderen Publikationen vorgestellt.

Malerei und Förderung der surrealistischen Kunst des 21. Jahrhunderts durch Ausstellungen auf der ganzen Welt in Berlin, Moskau, Dallas, Los Angeles, Mississippi, Warschau, Nantes, Paris, Florenz, Madrid, Granada, Barcelona, Lissabon, Belgrad, Monte Noire, Rumänien, Japan, Taiwan und Brasilien.

Ribeiro ist auch der Mentor des Ausstellungsprojekts "International Surrealism Now", in dem die Stadt Coimbra dieses Jahr im Edifício Chiado Museum und im Kulturhaus von Coimbra in Portugal ihre Türen öffnet.

An der weltweit größten surrealistischen Kunstausstellung des 21. Jahrhunderts werden 107 surrealistischen Künstler aus fünf Kontinenten und 45 Ländern teilnehmen: Algerien, Argentinien, Australien, Österreich, Aserbaidschan, Belgien, Brasilien, Kanada, Chile, China, Kolumbien, Kroatien, Tschechien, Kuba, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Island, Indonesien, Iran, Irland, Israel, Italien, Japan, Mexiko, Marokko, Niederlande, Neuseeland, Nigeria, Philippinen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Serbien, Slowenien , Spanien, Schweden, Türkei, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Ukraine, Venezuela und Vietnam.

Rückfragen & Kontakt:

Email: international @ surrealismnow.pl

Telefon: +351 239718541

Zeitplan: von 9h bis 13h und von 14h bis 19h.

Casa da Cultura und Museu do Chiado, 3000, Coimbra, Portugal