Justin Timberlake gibt die Termine für Europa und UK sowie für die neuen Nordamerika-Auftritte bekannt, da der erste Abschnitt der The Man Of The Woods Tour bereits ausverkauft ist

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Nach der Veröffentlichung seines mit Spannung erwarteten Albums Man of the Woods und nach seinem epischen Auftritt bei der Pepsi Super Bowl LII Halftime Show, hat Justin Timberlake jetzt die Termine für seine The Man Of The Woods Tour in Europa und UK sowie aufgrund der bereits ausverkauften Auftritte die Termine für den zweiten Nordamerika-Abschnitt bekannt gegeben. Die Auftritte in Europa und UK beginnen am 22. Juni in Paris, mit insgesamt 16 Stationen in London, Amsterdam, Stockholm, Kopenhagen, Berlin und weiteren Städten.

Zusätzlich zu den bereits angekündigten zweiten Auftritten in 10 nordamerikanischen Städten, wird Timberlake eine neue Herbstetappe mit weiteren 31 neuen Vorstellungen in den USA und Kanada, einschließlich zweiter und dritter Auftritte in Chicago, Toronto, New York City, Los Angeles, Boston, Philadelphia, Washington, Houston, Dallas, Pittsburgh, Cleveland, Atlanta und Memphis anfügen. Des Weiteren wurde für den neuen Abschnitt eine Reihe neuer Städte bekannt gegeben, darunter Milwaukee, St. Paul, Portland, Lexington, Buffalo, New Orleans, Omaha, Kansas City, St. Louis, Indianapolis, Charlotte, San Antonio, Oklahoma City, Denver, Edmonton, Vancouver, Quebec City und Ottawa.

Für die The Man Of The Woods Tour wurden für die zuvor angekündigten Termine in Nordamerika bereits mehr als 450.000 Karten verkauft. Die von Live Nation Global Touring, Wright Entertainment Group, LBI Entertainment & Tennman Touring produzierten Veranstaltungen beginnen in Nordamerika am 13. März in Toronto.

Das vierte Studioalbum von Timberlake, Man Of The Woods (http://smarturl.it/jMOTW), wurde am Freitag, dem 2. Februar, veröffentlicht. Gestern trat er zum dritten Mal beim meistgesehenen Musikereignis des Jahres, der Pepsi Super Bowl LII Halftime Show, auf. Timberlakes letzte Tournee war die von der Kritik gefeierte The 20/20 Experience World Tour, bei der er 2013 und 2014 in ausverkaufte Arenen und Stadien rund um die Welt auftrat.

American Express® Card Members können Karten bereits vor Beginn des öffentlichen Verkaufs erwerben. Für Nordamerika-Termine, bei denen der öffentliche Verkauf am Montag, dem 12. Februar beginnt, startet der Vorverkauf über American Express am Mittwoch, dem 7. Februar, um 10.00 Uhr Lokalzeit und endet am Sonntag, dem 11. Februar, um 17.00 Uhr Lokalzeit. Für Termine, bei denen der öffentliche Verkauf am Montag, dem 19. Februar beginnt, startet der Vorverkauf über American Express am Mittwoch, dem 14. Februar, um 10.00 Uhr Lokalzeit und endet am Sonntag, dem 18. Februar, um 17.00 Uhr Lokalzeit, und für Termine, bei denen der öffentliche Verkauf am 26. Februar beginnt, startet der Vorverkauf über American Express am Mittwoch, dem 21. Februar, um 10.00 Uhr Lokalzeit und endet am Sonntag, dem 25. Februar, um 17.00 Uhr Lokalzeit. Für Europa-Termine (wo zutreffend), bei denen der Verkauf am Montag, dem 12. Februar beginnt, startet der Vorverkauf über American Express am Mittwoch, dem 7. Februar, um 10.00 Uhr Lokalzeit und endet am Sonntag, dem 11. Februar, um 17.00 Uhr Lokalzeit (bzw. in Frankreich am Freitag, dem 9. Februar, um 19.00 Uhr Lokalzeit). Im Vereinigten Königreich beginnt der Vorverkauf über American Express am Donnerstag, dem 8. Februar, um 10.00 Uhr Lokalzeit und endet am Sonntag, dem 11. Februar, um 17.00 Uhr Lokalzeit.

Mitglieder des The Tennessee Kids Fan Club können Karten ebenfalls im Vorverkauf erwerben. Vollständige Informationen über VIP-Pakete und deren Kauf für die The Man Of The Woods Tour finden Sie auf https://vip.justintimberlake.com/

Bei allen Veranstaltungen der The Man Of The Woods Tour in den USA gibt es eine VIP Verizon Up Sektion, in der Kunden persönlich sehr nahe an die Bühne und JT kommen. Bei Verizon Up, dem Prämienprogramm des Unternehmens, geht es darum, den Kunden mit allgemeinen Prämien und exklusiven Erlebnissen zu danken, wie z. B. mit der Möglichkeit, sehr nahe an die von ihnen geliebten Künstler zu kommen - darunter auch Justin Timberlake.

TERMINE DER THE MAN IN THE WOODS TOUR VON JUSTIN TIMBERLAKE DATUM: STADT: VERANSTALTUNGSORT: 13. März Toronto, ON Air Canada Centre 15. März Toronto, ON Air Canada Centre 18. März Washington, Capital One Arena DC 21. März New York, NY Madison Square Garden 22. März New York, NY Madison Square Garden 25. März Newark, NJ Prudential Center 27. März Chicago, IL United Center 28. März Chicago, IL United Center 31. März Cleveland, OH Quicken Loans Arena 2. April Detroit, MI Little Caesars Arena 4. April Boston, MA TD Garden 5. April Boston, MA TD Garden 8. April Montreal, QC Bell Centre 9. April Montreal, QC Bell Centre 12. April Salt Lake Vivint Smart Home City, UT Arena 14. April Las Vegas, NV T-Mobile Arena 15. April Las Vegas, NV T-Mobile Arena 24. April San Jose, CA SAP Center 25. April San Jose, CA SAP Center 28. April Los Angeles, The Forum CA 29. April Los Angeles, The Forum CA 2. Mai Phoenix, AZ Talking Stick Resort Arena 5. Mai Tulsa, OK BOK Center 7. Mai Columbus, OH Nationwide Arena 9. Mai Nashville, TN Bridgestone Arena 11. Mai Atlanta, GA Infinite Energy Arena 14. Mai Orlando, FL Amway Center 15. Mai Tampa, FL Amalie Arena 18. Mai Miami, FL American Airlines Arena 19. Mai Ft. BB&T Center Lauderdale, FL 23. Mai Houston, TX Toyota Center 25. Mai Houston, TX Toyota Center 27. Mai Dallas, TX American Airlines Center 28. Mai Dallas, TX American Airlines Center 30. Mai Memphis, TN FedEx Forum 1. Juni Pittsburgh, PPG Paints Arena PA 2. Juni Philadelphia, Wells Fargo Center PA

NEU ANGEKÜNDIGTE TERMINE - EUROPA/UK 22. Juni Paris, FR AccorHotels Verkauf Arena ab 12. Februar 27. Juni Birmingham, Barclaycard Verkauf UK Arena ab 12. Februar 1. Juli Manchester, Manchester Verkauf UK Arena ab 12. Februar 5. Juli Glasgow, UK SSE Hydro Verkauf ab 12. Februar 9. Juli London, UK O2 Arena Verkauf ab 12. Februar 15. Juli Amsterdam, Ziggo Dome Verkauf NL ab 12. Februar 17. Juli Antwerpen, Sportpaleis Verkauf BE ab 12. Februar 21. Juli Köln, DE Lanxess Arena Verkauf ab 12. Februar 31. Juli Stockholm, Friends Arena Verkauf SE ab 12. Februar 2. August Oslo, NO Telenor Arena Verkauf ab 12. Februar 4. August Kopenhagen, Royal Arena Verkauf DK ab 12. Februar 8. August Hamburg, DE Barclaycard Verkauf Arena ab 12. Februar 12. August Berlin, DE Mercedes-Benz Verkauf Arena ab 12. Februar 16. August Zürich, CH Hallenstadion Verkauf ab 12. Februar 20. August Frankfurt, Festhalle Verkauf DE ab 12. Februar 24. August Arnheim, NL Gelredome Verkauf ab 12. Februar

NEU ANGEKÜNDIGTE TERMINE - NORDAMERIKA 19. Lexington, KY Rupp Arena Verkauf September ab 19. Februar 21. Milwaukee, WI Wisconsin Verkauf September Entertainment ab 12. & Sports Februar Center 25. Pittsburgh, PPG Paints Verkauf September PA Arena ab 12. Februar 28. St. Paul, MN Xcel Energy Verkauf September Center ab 12. Februar 2. Oktober Cleveland, OH Quicken Loans Verkauf Arena ab 12. Februar 5. Oktober Chicago, IL United Center Verkauf ab 12. Februar 9. Oktober Toronto, ON Air Canada Verkauf Centre ab 12. Februar 13. Oktober Quebec City, Videotron Verkauf QC Centre ab 19. Februar 18. Oktober Boston, MA TD Garden Verkauf ab 19. Februar 22. Oktober Ottawa, ON Canadian Tire Verkauf Centre ab 19. Februar 24. Oktober New York, NY Madison Verkauf Square Garden ab 12. Februar 28. Oktober Buffalo, NY KeyBank Verkauf Center ab 19. Februar 4. November Edmonton, AB Rogers Place Verkauf ab 12. Februar 8. November Vancouver, BC Rogers Arena Verkauf ab 12. Februar 16. November Portland, OR MODA Center Verkauf ab 12. Februar 27. November Los Angeles, Staples Verkauf CA Center ab 12. Februar 8. Omaha, NB CenturyLink Verkauf Dezember Center ab 26. Februar 10. Dezember Kansas City, Sprint Center Verkauf MO ab 26. Februar 13. Dezember St. Louis, MO Scottrade Verkauf Center ab 26. Februar 14. Dezember Indianapolis, Bankers Life Verkauf IN Fieldhouse ab 26. Februar 17. Dezember Philadelphia, Wells Fargo Verkauf PA Center ab 19. Februar

2019 - NORDAMERIKA 4. Januar Washington, Capital Verkauf DC One Arena ab 12. Februar 8. Januar Charlotte, Spectrum Verkauf SC Center ab 26. Februar 10. Januar Atlanta, GA Philips Verkauf Arena ab 19. Februar 12. Januar Memphis, TN FedEx Verkauf Forum ab 12. Februar 15. Januar New Smoothie Verkauf Orleans, LA King ab 19. Center Februar 19. Januar San AT&T Verkauf Antonio, TX Center ab 26. Februar 22. Januar Houston, TX Toyota Verkauf Center ab 19. Februar 24. Januar Dallas, TX American Verkauf Airlines ab 19. Center Februar 26. Januar Oklahoma Chesapeake Verkauf City, OK Energy ab 26. Arena Februar 29. Januar Denver, CO Pepsi Verkauf Center ab 26. Februar

Vollständige Informationen über die Tournee, Tickets und VIP-Pakete finden sie auf: JustinTimberlake.com

