Forstinger-Insolvenz: Santander Consumer Bank bietet Mitarbeitern Ratenpause bei Krediten an

Forstinger-Mitarbeiter, die einen Kredit bei der Bank laufen haben, erhalten auf Wunsch eine kostenlose Stundung der offenen Monatsraten für die nächsten drei Monate

Wien (OTS) - Die Santander Consumer Bank reagiert prompt auf die Insolvenz der Autozubehörkette Forstinger. Sie bietet allen betroffenen Forstinger-Mitarbeitern, die einen Kredit bei der Bank laufen haben, eine kostenlose Stundung der offenen Monatsraten für die nächsten drei Monate an. Danach werden die offenen Raten neu kalkuliert, damit die finanzielle Belastung nach der Stundung nicht zu hoch ist.

Robert Hofer, Unternehmenssprecher: „Unabhängig vom Ausgang des weiteren Verfahrens wollen wir als verantwortungsvoller Kreditgeber unsere Kundinnen und Kunden, die aufgrund der Forstinger-Insolvenz in eine Notsituation geraten sind, rasch und unbürokratisch unterstützen. Forstinger ist seit Jahren Partnerbetrieb von Santander, wenn es um die Finanzierung von Waren geht.“

Die betroffenen Kunden können sich an die Kundenhotline der Bank wenden (Tel.: 05 0203-1800).

Über die Santander Consumer Bank

Die Santander Consumer Bank GmbH ist eine österreichische Spezialbank mit Schwerpunkt Konsumfinanzierung und seit 2009 am Markt vertreten. Die Bank ist mit über 430.000 Kundenverträgen Nr. 1 bei Teilzahlungsfinanzierungen über den Handel sowie der größte markenunabhängige Kfz- und Motorrad-Finanzierer in Österreich. Zum Produktportfolio der Bank gehören Barkredite, Teilzahlungsfinanzierungen, Kfz-Kredite und Leasingangebote, CashCards sowie Versicherungen. Seit 2013 ist Santander zudem mit Tages- und Festgeldprodukten im Einlagengeschäft tätig. In Österreich beschäftigt das Unternehmen 400 Mitarbeiter, betreibt 30 Filialen sowie ein Kundenservice-Center in Eisenstadt. Die Bank unterliegt der gesetzlichen Einlagensicherung.

Die Santander Consumer Bank GmbH ist Teil der Banco Santander, S.A. Die internationale Santander Gruppe ist die größte Bank der Eurozone gemessen an der Marktkapitalisierung. Mit 125 Mio. Kunden in mehr als 40 Ländern zählt Santander zu den global führenden Finanzinstituten.

