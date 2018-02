Wien-Penzing: Festnahme nach Diebstahl

Wien (OTS) - Eine Angestellte beobachtete am 2. Februar 2018 gegen 16.15 Uhr zwei Personen bei einem Diebstahl in einem Lebensmittelgeschäft in der Albert Schweitzer Straße. Die Angestellte verständigte die Polizei und verfolgte die beiden Beschuldigten als diese das Geschäft verließen. Beide Personen konnten im Bereich der Hauptstraße angehalten werden. In mitgeführten Plastiktaschen konnte diverses Diebesgut (Bekleidungsstücke, Spielwaren, Elektrogeräte, Kosmetikartikel) aufgefunden werden. Ein 46-Jähriger und eine 41-Jährige wurden festgenommen.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecherin Irina STEIRER

+43 1 31310 72116

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at