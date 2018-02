OBR-Vienna 2018, 14.2., 18:30, Platz der Menschenrechte

*für Schulen: 16:30, Platz der Menschenrechte *im Dschungel: 17:30, Dschungel Wien, MuseumsQuartier *Pressekonferenz: 12.2.2018, 10:00, Dschungel Wien

OBRA-Pressekonferenz

Montag, 12. Februar 2018, 10:00

Dschungel Wien, Bühne 1 (MuseumsQuartier, Museumsplatz 1, 1070 Wien)

Am Podium: Bundesrätin Ewa Dziedzic (Sprecherin der Grünen Frauen Österreich), Brigitte Hornyik (Österreichischer Frauenring), Gabriele Heinisch-Hosek (SPÖ-Frauensprecherin und Frauenvorsitzende), Lena Jäger (Projektleitung Frauen*Volksbegehren 2.0), Corinne Eckenstein (Leitung Dschungel Wien), Aiko Kazuko Kurosaki (Künstlerische Leitung OBRA).

One Billion Rising Vienna 2018: ALLE STIMMEN FÜR FRAUEN*!

Am Mittwoch, 14. 2., findet bereits zum sechsten Mal in Folge One Billion Rising Vienna statt. Das Motto lautet ALLE STIMMEN FÜR FRAUEN*! - weil 2018 ein wichtiges Jahr für Frauen* in Österreich ist: 100 Jahre Frauenwahlrecht, 40 Jahre 2. Frauenbewegung und das Frauen* Volksbegehren 2.0. Die Veranstaltung, organisiert vom Verein One Billion Rising Austria, wird 2018 erstmalig am Platz der Menschenrechte, MQ – 1070 Wien, abgehalten.

Diesmal sind die Anti Fascist Ballet School, Eloui, EsRAP, OMAS GEGEN RECHTS, starsky u. v. a. mit dabei. Moderation: Natalie Assmann. Das detaillierte Programm finden Sie unter: https://1billionrising.at/rising-vienna/rising-2018/

One Billion Rising ist eine getanzte Kundgebung für ein Ende der Gewalt an Frauen* und Mädchen*. Die globale Kampagne wurde 2012 als Reaktion auf diese Zahlen ins Leben gerufen: 1 von 3 Frauen* weltweit ist von Gewalt betroffen. Das Herzstück der Kampagne, der Tanz zum Song „Break the Chain“, wird am 14. 2., dem V-Day, von zigtausenden Menschen weltweit getanzt.

Kostenlose OBRA-Tanzworkshops im Vorfeld

Mehrere OBRA-Tanzworkshops mit der Künstlerischen Leitung Aiko Kazuko Kurosaki haben bereits stattgefunden, es gibt noch weitere Termine. Alle Informationen unter: www.1billionrising.at/category/news-termine/termine

