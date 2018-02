Tina Vujanovic zur neuen Chefredakteurin von Auto Bild Serbien und Montenegro ernannt

Mit Wirkung ab dem 1. Februar 2018 wird Tina Vujanovic (37) Chefredakteurin von Auto Bild Serbien und Montenegro, der führenden Automobilzeitschrift in Serbien und der Region herausgegeben von Ringier Axel Springer Serbia. Sie tritt damit die Nachfolge von Dejan Potkonjak (47) an, der das Unternehmen nach sieben Jahren auf eigenen Wunsch verlässt.

Sreten Radovic, Publishing Director bei Ringier Axel Springer Serbia:

"Tina Vujanovic ist die erste Chefredakteurin der Marke Auto Bild. Sie wird das Magazin mit ihren ganz eigenen Ideen prägen und seine führende Position im Automobilsegment weiter stärken. Mein Dank gilt Dejan Potkonjak für seine hervorragende Arbeit. Ich wünsche ihm für seine berufliche und private Zukunft alles Gute. Gleichzeitig gratuliere ich Tina Vujanovic und wünsche ihr viel Erfolg in ihrer neuen Funktion."

Tina Vujanovic, Chefredakteurin von Auto Bild Serbien und Montenegro:

"Die Automobilwelt hat mich seit jeher fasziniert, sei es das Fahren, das Reisen oder die Technik. Auto Bild war schon immer meine Pflichtlektüre. Von daher bin ich von meinen neuen Aufgaben als Chefredakteurin begeistert."

Tina Vujanovic begann ihre Laufbahn bei Ringier Axel Springer Serbia im Mai 2011 als Redakteurin. Seitdem ist sie für Auto Bild tätig und hat aktiv an der Etablierung und Entwicklung der Zeitschrift sowie an der Positionierung von Auto Bild auf dem serbischen Markt mitgewirkt. Sie studierte an der University of Belgrade und graduierte in Arabistik.

Über Ringier Axel Springer Media AG

Die Ringier Axel Springer Media AG wurde 2010 von der Schweizer Ringier AG und dem deutschen Unternehmen Axel Springer SE gegründet. Das Unternehmen ist in den Wachstumsmärkten Polen, Ungarn, Serbien, Slowakei, Estland, Lettland und Litauen mit einem breiten Spektrum an Mediendienstleistungen, das mehr als 165 Digital- und Printangebote umfasst, tätig. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Zürich und beschäftigt insgesamt rund 3100 Mitarbeitende.

