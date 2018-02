Der Österreichische Filmpreis 2018

Ein Blick aus dem Weltall auf das herausragende österreichische Filmschaffen des letzten Jahres.

Wien (OTS) - Gestern wurde der Österreichische Filmpreis 2018 im Rahmen einer glamourösen Gala mit dem Motto „Into the Future“ in Grafenegg verliehen. 16 Mal wurde die von VALIE EXPORT gestaltete Preisskulptur überreicht. Die Namen der Preisträger/innen und Filme finden Sie unter www.oesterreichische-filmakademie.at/2018/preise.html

Schauspielerin Hilde Dalik und Comedian Christoph Grissemann führten pointenreich und gewitzt durch den kurzweiligen Abend. Standing Ovations erhielt Preisträger Lukas Miko für seinen Aufruf gegen Verhetzung und Entsolidarisierung, #KlappeAuf, den 248 österreichische Filmschaffende unterzeichnet haben. Die Präsidentschaft der Akademie Ursula Strauss und Stefan Ruzowitzky betonten Empathie, Neugier und Mut als wesentliche Qualitäten aller Filmschaffenden. Autorin und Journalistin Doris Knecht hielt eine flammende Gastrede.

„Niederösterreich ist ein attraktiver Filmstandort. Und gerade die Filmbranche hat einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung unseres eigenständigen Profils als weltoffene und zukunftsorientierte Kulturregion geleistet. Damit rückt die Filmbranche Niederösterreichs Vielfalt ins Scheinwerferlicht, und heute rücken wir Sie ins Scheinwerferlicht. Wir wollen Ihnen heute zu Ihren hervorragenden Leistungen gratulieren und unsere besondere Wertschätzung zum Ausdruck bringen.“ so die Niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei der Gala.

Mirjam Unger war die Regisseurin des Abends und verwandelte das Auditorium in Grafenegg in ein vibrierendes, mächtiges und inspirierendes Raumschiff. Special Guest des Abends war der in Österreich lebende US Schauspieler und Star Trek Star Max Grodénchik. Gudrun von Laxenburg lieferte die Sounds, Mathias Zsutty schrieb mit Mirjam Unger das Buch, Conrad Moritz Reinhardt und Matthias Götzelmann gestalteten und bauten das Raumschiff, Wendy & Jim designten die coolen Outfits und das DJ/VJ Kollektiv ETEPETETE sorgte für kultige Partystimmung in der Reitschule.

Der ORF war wieder ein bewährter Partner. Hier finden Sie das Programm zum Schwerpunkt Österreichischer Film.

http://tv.orf.at/highlights/orf1/180201_filmpreis100.html



Die Akademie gratuliert allen Preisträgern/innen herzlich und bedankt sich bei allen Mitgliedern der Akademie des Österreichischen Films, die ehrenamtlich oder mit Mini- Anerkennungshonoraren zum Gelingen der Gala und des Abends der Nominierten beigetragen haben sowie bei allen langjährigen Förderern, Sponsoren und Kooperationspartnern/innen.

http://www.oesterreichische-filmakademie.at/partner.html

